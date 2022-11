GOMEAU, Yves



À Montréal, le 3 octobre 2022, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Yves Gomeau, époux de Mme Maryse Charbonneau, demeurant à Marieville.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Audrey et Vanessa (Charles Laguë), ses petits-enfants : Logan et Jules Laguë, sa soeur Louise (Pierre) et son frère Michel (Chantal), cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera à la :450 460-2430, www.maisonjodoin.cale vendredi 11 novembre 2022 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 12 novembre à partir de 9h, suivi des funérailles à l'église de Marieville à 11h.