MALO, Laurette (née Lachapelle)

MALO, Laurette

À Sainte-Thérèse, le 15 octobre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Laurette Lachapelle, épouse de M. André Malo.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Solange (feu Allen), Christianne (Gino), Diane (Richard), Nicole (Marcel), Jacques et Alain, ses sept petits-enfants et ses onze arrière-petits-enfants, ses soeurs Gisèle et Lise, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 12 novembre de 11h à 17h au :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 17h en la chapelle du complexe.