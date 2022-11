LACELLE DICAIRE, Micheline



À son domicile, le 2 novembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Micheline Lacelle Dicaire, épouse de M. Yvon Dicaire. Elle est allée rejoindre ses parents M. Georges Lacelle et Mme Antonia Lalonde ainsi que sa soeur Claudette (Guy) et son frère Jean-Pierre.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Jacques (Ginette), Nicole (Ian), Lise (Leslie), Richard et Marguerite, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 13 novembre 2022 de 13h à 17h :www.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie aura lieu le dimanche 13 novembre à 16h, à la maison funéraire.Au lieu de fleurs, des dons à la SPCA seraient appréciés.