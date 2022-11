LACASSE CHICOINE, Aline



Le 10 septembre 2022, au CUSM- Hôpital Royal Victoria, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Aline Lacasse, épouse de feu M. Leonard Chicoine, fille de feu M. Jean Lacasse et de feu Mme Marie Furois. Elle était originaire de Québec et demeurait à Montréal.Elle laisse dans le deuil sa fille Gina (Stuart Willis), sa petite-fille Marilyn Thibault (Anthony Prillo), ses arrière-petits-enfants Jonathan et Anna ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces et ami(e)s. Elle était la soeur de feu Guy (Pierrette Nolin), feu Richard (Louise Noël) et feu Lucie (feu Gaston Labbé), ainsi que la belle-soeur de feu Ina Chicoine, feu Peter Chicoine, Jerry et Mary Chicoine.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au4525 CHEMIN DE CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7le samedi 12 novembre 2022 à compter de 10h, suivi d'une célébration religieuse qui débutera à 13h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à l'institut de réadaptation Gingras-Lindsay.