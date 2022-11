L'ANGLAIS, Céline



À Laval, le 23 octobre 2022, à l'âge de, est décédée Mme Céline L'Anglais, épouse de feu M. Roger Gauthier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie et Jean Gauthier, ses petits-enfants Sébastien (Brigitte), Jean-François (Raulina) et Alexandre, la mère de ses petits-enfants (Nicole), ses arrière-petits-enfants, Charlie et Raphaël, ses soeurs Lucille et Mariel ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 12 novembre 2022 à 10h à l'église St-Claude située au 80 rue Meunier Ouest à Laval.Les condoléances seront reçues, après les funérailles, entre 13h30 et 16h30 au complexeLa famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant du CHSLD Ste-Dorothée.