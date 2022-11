LEFEBVRE, Louise



À Richelieu, le 26 octobre, à l'âge de 80 ans, est décédée Louise Lefebvre, épouse de feu Aimé Michaud.Elle laisse dans le deuil son fils Sylvain (Sonia), ses petits-enfants Vincent, Catherine et Jade, sa soeur Nicole Cloutier, son frère Gérald Lefebvre, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.Selon les volontés de Mme Lefebvre, il n'y aura pas de cérémonie.