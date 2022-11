LEDUC, Docteur Bernard Maurice



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès du Docteur Bernard Maurice Leduc, survenu le 14 octobre 2022. Il nous a quittés doucement pour rejoindre son épouse Louise qu'il aimait tant et son fils bien-aimé Stéphane.Il laisse dans le deuil ses filles, Sophie (Martin Lebeuf) et Mélisande; ses petits-enfants, Gabrielle, Simon, Edmund et Erik; son arrière-petit-fils, Olivier; ses frères et soeurs, Monique, Madeleine, Michel et Thérèse; ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Diplômé de l'Université de Montréal (1964) et de l'Université d'Oxford (D. Phil. 1973), le Docteur Leduc fut professeur agrégé à la faculté de médecine (gynéco-obstétrique). À son retour d'Oxford, il pratiqua sa spécialité à l'Hôpital Notre-Dame et se démarqua notamment dans le domaine des grossesses à risque élevé. Il y fonda le département de périnatalogie et contribua à l'amélioration des soins aux patientes ayant des difficultés à mener leurs grossesses à terme. Puis en 1987, l'industrie pharmaceutique lui offrit de nouveaux défis. Il occupa jusqu'à sa retraite de nombreux postes de haute direction, dont celui de Vice-président scientifique des Affaires médicales à Wyeth Ayerst.Nous garderons toujours de précieux souvenirs de nos soupers de famille festifs et bien arrosés, de son rire distinctif, de sa passion pour les voyages qu'il partageait avec son épouse Louise, de sa grande générosité et de l'amour qu'il portait à sa famille.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 novembre 2022 de 17h à 21h et le samedi 12 novembre 2022 de 10h à 13h au Complexe funéraire Urgel Bourgie au 1255, av. Beaumont à Ville Mont-Royal.Le service religieux sera célébré le samedi 12 novembre 2022 à 14h à l'église Saint-Germain d'Outremont.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Université de Montréal.