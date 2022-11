TARDIF (née MASSÉ), Nicole



À Montréal, le jeudi 27 octobre 2022 est décédée, à l'âge de 80 ans, Nicole Massé, épouse de Marius Tardif.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie Tardif (Louise Prévost) et André Tardif (Danièle Beauchamp), ses petits-enfants Olivier (Audrey) et Renaud (Stéphanie), ses arrière-petits-enfants Thomas, Léana et Mateo, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 13 novembre 2022 à compter de 12h, suivi des funérailles à 15h45.En guise de sympathie, un don peut être fait à l'organisme de votre choix.