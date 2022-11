BOURDEAU, Réjean



À St-Chrysostome, le 31 octobre 2022 à l'âge de 79 ans, est décédé M. Réjean Bourdeau, conjoint de Mme Diane Carson et père de feu Mylène.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Joël (Lise Bergevin), ses frères et soeurs : feu Gabriel, feu Gilberte, feu Marcel, Fernande, Christiane, Suzanne et Rémi, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 novembre 2022 de 13h à 15h à la :de St-Chrysostome400 rang St-AntoineSt-Chrysostome, J0S 1R0Un hommage posthume suivra à 15h à la salle communautaire.Au lieu de fleurs, tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation des Dames auxiliaires de l'hôpital Barrie-Memorial de Ormstown dahbm.orgGIBEAU-GENDRONST-CHRYSOSTOME450-826-3131