ROY, Hercule



À Saint-Eustache, le mercredi 2 novembre 2022, est décédé à l'âge de 89 ans, monsieur Hercule Roy, époux de feu Thérèse Blanchet.Il laisse dans le deuil ses filles Louise (Sylvain Gauthier) et Diane (Jacques Ouellette), sa fille de coeur Guylaine Racine, son petit-fils de coeur Bruce (Maria, sa mère Dolorès), ses arrière-petits-enfants Alex et Sandra, sa soeur Gisèle (feu Philippe Giroux), son frère Gaëtan ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 12 novembre 2022, dès 13h, suivi de la cérémonie directement au salon du complexe à 16h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur du Québec seraient appréciés.