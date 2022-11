MELANÇON, Gilles



À l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, le 21 octobre 2022, est décédé M. Gilles Melançon, à la suite d'une courte maladie. Il était le fils de Mme Marie-Anna et M. Omer Melançon.Il laisse dans le deuil Denise Bourbonnais, qu'il avait épousée en 1957, ses enfants Alain (Pasquale Fortin), Benoît (Marie Malo) et Élise (Yvon Brisson), six petits-enfants et onze arrière-petits-enfants : Élizabeth Melançon (son conjoint Carl Denis; leurs enfants Émile, Estelle, Alice, Ève), Samuel Melançon (sa conjointe Audrey Gélineau; leurs enfants Adèle, Roseline, Hubert), Wilfrid Melançon (sa conjointe Andrée-Ann Boivin; leurs enfants Clara, Agathe, Clément); Maude Brisson (son conjoint Marc Saiz Sau; leur fils Pau); Charles et Théo Malo Melançon (sa conjointe Hélène Fortin).Il était le troisième d'une famille de dix enfants; six de ses soeurs (Angèle, Françoise, Lina, Lucia, Marthe, Nicole) et son frère (Claude) lui survivent. Retraité de Bell Canada, il a été une figure importante des clubs Lions, aux niveaux local, provincial, national et international.Ses funérailles se tiendront en l'église Notre-Dame-des-Champs (187, boul. Iberville, Repentigny) le 19 novembre, à midi. La famille y recevra les visiteurs de 10h à midi. Un goûter sera servi après la cérémonie religieuse.Gilles Melançon a été le président de la Fondation des clubs Lions du Québec; elle recueille des dons au https://www.fclq.org/.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com