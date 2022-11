MONDOU, Sylvain



À Plaisance, le 20 octobre 2022, à l'âge de 38 ans, est décédé M. Sylvain Mondou, fils de M. Viateur Mondou et Mme Jacqueline Beauchamp.Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants Léa, Eliot et Alycia, ses frères Pascal (Valérye) et Maurice (Karine), ses neveux et nièces Marilou, Antoine, Charli, Emma, Kassandra et Katherine, la mère de ses enfants et ex-conjointe Caroline, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 11 novembre de 18h à 21h et le samedi 12 novembre de 9h à 10h30 à la281 Montée St-Vincent, Saint-PlacideLes funérailles auront lieu le samedi 12 novembre à 11h à l'église de Saint-Placide située au 77, 2e avenue à Saint-Placide. L'inhumation se fera à une date ultérieure.450-473-5934 | www.rfgoyer.com