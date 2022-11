AUGER, Robert



À Terrebonne, le 26 octobre 2022, est décédé M. Robert Auger (S.T.M.). Il était l'époux de Mme Lise Trudeau, le père de Yves (Joëlle Charpentier), Stéphane (Nathalie Gervais) et Francis. Il était le grand-père d'Andréanne (Francis Beaucage), Cédrik (Méghan Campbell), Lorick, Jacob, Adam et Ancolie. Il était le frère de Murielle, Rita, Pierre (Claire), Louise, France (Roger) et le beau-frère de Claudette Trudeau.La famille vous accueillera le samedi 12 novembre 2022 de 13h à 17h au complexe funéraireLa famille tient à remercier le personnel de soins palliatifs du Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur.