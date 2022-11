MCGUIRE (CÔTÉ), Jacqueline



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Jackie McGuire (Jacqueline Côté), épouse de feu Patrick McGuire, survenu le 26 octobre 2022, à l'âge de 76 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danny (Jessica), Derek (Hélène) et Kathleen (Philippe), ses petits-enfants Brigitte, Liam, Eva, Maximus et Samson, son frère Paul (Marian) et sa soeur Diane (Tom) ainsi que plusieurs parents et amis.Jackie est née le 7 mai 1946 à Montréal. Elle était avant tout une mère dévouée. Elle chérissait ses enfants et profitait de chaque instant avec eux. Elle aimait particulièrement son rôle de grand-maman. Elle avait une personnalité rayonnante et un rire contagieux.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 novembre 2022, de 17h à 19h àSuivront les funérailles qui seront célébrées à 19h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec.La famille tient à remercier l'Hôpital juif de réadaptation, le Centre du cancer des Cèdres et la Maison de la Sérénité pour leur support et les bons soins.