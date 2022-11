SABOURIN, Rita



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Rita Sabourin, à l'Hôpital de Lasalle, le 25 octobre 2022 à l'âge de 97 ans et 10 mois.Elle laisse dans le deuil son bien-aimé Camille Théorêt et son fils Yves, son fils Jean-Claude Bédard et sa belle-fille Madelaine Trépanier, sa nièce Hélène Britten et son mari Robert, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances le dimanche 11 décembre 2022 de 14 h à 16 h à la560 BORD-DU-LAC, DORVALwww.jjcardinal.ca | 514-631-1511Les funérailles en chapelle suivront à 16 h.