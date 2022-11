LACHAPELLE, Jacqueline

(née Blanchard)



À Repentigny, le 1er novembre 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Jacqueline Blanchard Lachapelle épouse de feu Dr Yves Lachapelle.Elle laisse dans le deuil ses fils Jacques (Rubye) et Denis (Linda), ses petits-enfants Steve (Heidi), Stéphanie (Marc-André), Amélie (Mathieu) et Sebastien, ses arrière-petits-enfants Anthony, Alexi, Abbygail, Ashton, Théodore, Zachary, Léanie et Éléonore, sa nièce Maryse ainsi que de nombreux parents et amis.Elle sera exposée aux384 RUE DU VILLAGEREPENTIGNY, QC J5Z 1S3le samedi 12 novembre de 9h à 12h, un hommage suivra à 11h.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Emile McDuff et du Château La Belle Époque pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.