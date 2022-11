Anglesh Major: des livres de philo aux mangas

En ce moment, on peut voir le comédien Anglesh Major dans les séries Stat et Larry sur ICI tou.tv. Mais on peut aussi découvrir ici ce qu’il lit!

Photos courtoisie

Avec quel livre avez-vous envie de commencer cet entretien?

J’aime tout ce qui est philosophie et en ce moment, je lis Le temps (qui passe?) d’Étienne Klein. Ce philosophe et physicien français a déjà écrit plusieurs livres et j’aime beaucoup sa manière de penser. Ici, il se demande c’est quoi le temps et ça me passionne parce que le temps fait partie de nos vies, parce qu’on dit tous les jours : «Je n’ai pas le temps.» On arrive à le nommer, mais qu’est-ce que c’est réellement? On ne le sait pas vraiment...

Quel est votre plus récent coup de cœur, côté roman?

Le monstre d’Ingrid Falaise, qui raconte une histoire vraie, mais en roman. J’ai auditionné pour un rôle dans la série télé qui en a été tirée et ça n’a pas marché. Mais récemment, j’ai vu le livre et je me suis dit que ce serait drôle de lire ça. Je suis tombé en amour avec l’écriture d’Ingrid Falaise. Oui elle parle d’un monstre, mais elle ne le décrit pas comme un monstre. Au contraire, c’est un homme super doux et beau. Ça arrive souvent et c’est pour ça que les gens narcissiques arrivent à faire des victimes. Son livre le montre bien.

Jusqu’à présent, quels sont vos principaux livres fétiches?

Au final, ce que je retiens, ce sont les livres qui m’ont vraiment fait évoluer. Et il y en a quelques-uns :

Misery de Stephen King. J’étais tellement jeune quand j’ai lu ça... Beaucoup trop jeune sans doute! Ça a été mon premier rapport avec l’horreur, mais la vraie horreur. L’ambiance est très lourde et l’histoire est terrible!

Le parfum de Patrick Süskind. J’aime beaucoup l’antihéros de cette histoire. J’aime quand on rentre dans l’humain avant l’horreur. Car finalement, le livre rentre tranquillement dans l’horreur...

Les Naruto. Quand j’étais petit, il était hyper dur pour moi d’apprendre le français parce que je parlais créole. Mais lire des mangas m’a aidé. J’étais un fan fini de la série Naruto ! Il y a beaucoup de choses dans les images que tu ne peux pas reproduire à la télé ou dans un roman. Il peut y avoir comme ça plusieurs pages sans un seul mot, et c’est là que j’entrais dans mon imaginaire.

J’adore aussi la mythologie, surtout grecque. J’ai eu un cours de mythologie au cégep et j’étais sûr que c’était le genre de cours où on allait dormir. Mais pas du tout ! Le prof nous a fait acheter La mythologie d’Edith Hamilton, un livre qui explique toute la mythologie grecque comme si on lisait un roman. Un très gros coup de cœur pour moi.

Je joue en ce moment dans la série Stat. C’est une quotidienne qu’on tourne très vite et je me suis surpris à lire Paradoxe sur le comédien de Denis Diderot. Quand on est acteur on a tellement d’angoisses et en tant que comédien, ce livre-là me fait du bien. Quand je le lis, j’ai l’impression que je ne suis pas fou, qu’il est normal que certains jours je sois moins bon que d’autres. On est en mouvement, on bouge, on n’est pas statique.

Vous vous souvenez du livre grâce auquel vous avez commencé à aimer la lecture?

Ça va peut-être paraître kitsch, mais c’est avec la série des Harry Potter. En 6e année, quand j’ai commencé à la lire, j’attendais avec impatience le prochain tome. Ça m’a vraiment fait aimer la lecture et encore aujourd’hui, je me dis que j’ai vécu avec ça. Dès que les personnages allaient dormir, j’allais dormir moi aussi. Et le lendemain, je me réveillais avec eux!

Vous pouvez nous parler d’un polar que vous avez adoré?

Le vide de Patrick Senécal. Mon Dieu! C’est l’histoire de trois hommes : un détective qui enquête sur des meurtres, un milliardaire et un psychologue. Il n’y a aucun lien entre eux, mais ils vont finir par se rencontrer parce qu’ils ont tous été trop loin. Ce que j’ai aimé, de ce roman-là, c’est qu’il nous fait voir les côtés sombres, peu importe ce qu’on fait.

Quel personnage de roman aimeriez-vous un jour pouvoir incarner?

Je dirais Patrick Bateman, le personnage principal d’American Psycho de Bret Easton Ellis. C’est le premier roman que j’ai lu en anglais et je me suis arrêté plusieurs fois pour comprendre des mots. Cela dit, je me suis demandé comment ce personnage avait pu devenir ce qu’il est devenu. J’aurais beaucoup aimé le jouer avant qu’il devienne ce tueur, jouer sa version enfant. Quelle est la préparation d’acteur pour faire ce rôle-là? Il y a des zones grises dans ce personnage qu’il faut accepter. Je trouve ça vertigineux, en fait.

Que lisez-vous en ce moment?

Mes textes de Stat! C’est vraiment ce que je lis en ce moment! Mais je me suis aussi surpris à relire Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. C’est sa page couverture, avec le gros œil, qui m’a attiré!