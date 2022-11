Arbraska débarque dans la jungle floridienne

Le Groupe Trekking, que l’on connaît surtout au Québec pour ses parcs d’aventures Arbraska, vient d’ouvrir un nouveau parc d’attractions dans les arbres à Jungle Island, à proximité du centre-ville de Miami.

« Ça a été tout un défi technique, raconte le directeur et cofondateur Stéphane Vachon. On a construit des installations fabuleuses, qui doivent répondre aux normes des ouragans, donc résister à des vents de presque 300 km/h ! »

Au lieu de fixer le parcours aérien à des arbres, comme dans les 12 parcs d’aventures au Québec et en Ontario, il a fallu installer des poutres en matériaux composites très résistants. Les poutres sont haubanées et posées sur des ancrages surdimensionnés. Même si les structures ne sont pas directement attachées aux arbres, les aventuriers auront le même plaisir de relever des défis en hauteur, entourés de végétation, de perroquets et de flamants roses.

Le Treetop Trekking de Jungle Island, conçu sur les terrains d’un ancien jardin zoologique, compte cinq parcours pour adultes et un parc pour enfants. Sans préciser le montant des investissements, Stéphane Vachon parle de « plusieurs millions de dollars ».

« Il y aura d’autres développements d’aventures sur ce site. Pour nous, c’est l’occasion de faire rayonner notre savoir-faire dans un pôle touristique mondial », précise celui qui a donné vie au concept Arbraska en 2002, à Rawdon.

Photo courtoisie

Un prix qui donne des ailes

C’est grâce à un prix obtenu en 2020 pour la meilleure attraction d’aventures pour enfants, selon la plus grande organisation internationale dans le domaine des parcs de loisirs et des attractions (l’IAAPA), que Stéphane Vachon a pu entrer en contact avec les propriétaires de Jungle Island. Le Groupe Trekking n’en est toutefois pas à ses premiers pas à l’international, puisqu’il a déjà construit des installations sur des tours à Macao, en Chine.

L’avenir des parcs d’aventures de l’entreprise ne sera pas uniquement dans les forêts.

« Il faut réfléchir, il y a des possibilités de renouveau dans n’importe quel lieu. Au début, nous étions uniquement dans les arbres, mais nous avons depuis réalisé des projets urbains et sur falaise. Les montagnes, les parois rocheuses, tout ce qui est en hauteur représentent une possibilité », entrevoit l’entrepreneur, qui a lancé un lab créatif pour soutenir l’innovation.

Innover pour grandir

L’une de ces innovations a été inaugurée cette année avec Uplå, à Mont-Saint-Grégoire, un parcours de filets suspendus à plusieurs mètres de hauteur en forêt. Le projet s’est rentabilisé dès sa première saison, avec 70 000 billets vendus.

L’an prochain, le Groupe Trekking, qui emploie 500 personnes, prévoit l’ouverture de trois nouveaux parcs. En plus de créer et de gérer ses propres parcs, l’entreprise en conçoit pour d’autres promoteurs. Elle en exploite également pour des partenaires. Ce modèle d’affaires est plutôt inusité dans les parcs de loisirs en Amérique du Nord.

Le grand rêve de Stéphane Vachon, après 20 ans à faire grimper les gens dans les hauteurs, est de construire une via ferrata sur cinq kilomètres, pour offrir un parcours en deux jours.

« Je cherche la falaise ! », dit-il, amusé.

Et depuis le début, avec son équipe, la motivation est axée sur le plaisir, celui du dépassement de soi.

« Notre but, c’est toujours de faire sortir le héros de chacun de nos aventuriers, dit Stéphane Vachon. Oui, tu sors avec des petites courbatures, mais surtout avec la fierté d’avoir réussi un défi ! »

Quelque 500 000 personnes ont fréquenté les parcs du Groupe Trekking en 2022 au Québec et en Ontario.