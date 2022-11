Au tour de Kovacevic d'aller sur la passerelle

MONTRÉAL | Il y a maintenant sept défenseurs en santé chez le Canadien, un luxe qui n’était pas possible pour les dix premiers matchs de la saison. Après Chris Wideman contre les Jets à Winnipeg, Johnathan Kovacevic regardera un match de la passerelle de presse.

Martin St-Louis modifiera son groupe de défenseurs pour la visite des Golden Knights, l’une des meilleures équipes de la LNH en ce début de saison.

Si Kaiden Guhle restera à la gauche de David Savard, Joel Edmundson se retrouvera maintenant en compagnie de Jordan Harris. À son premier match de l’année contre les Jets, Edmundson avait joué en compagnie d’Arber Xhekaj.

Xhekaj, quant à lui, renouera avec Wideman, son partenaire principal depuis le début de l’année.

«Ça ne change pas trop pour moi sauf que je reviens du côté gauche et que je suis heureux de revoir Chris, a dit Xhekaj. J’aime aussi la confiance que l’équipe me démontrer. Ils aiment ce qu’ils vont, je dois poursuivre sur le même chemin.»

«Il y a maintenant sept défenseurs en santé et ça devient un défi, a poursuivi le colosse de 21 ans. Mais je ne veux pas me placer trop de pression sur les épaules. Je contrôle simplement ce que je peux contrôler. Et je le fais en jouant du mieux que je peux.»

De bons mots pour Kovy

St-Louis n’avait absolument rien à reproché à Kovacevic pour son retrait de la formation.

«Il sort puisque nous avons sept défenseurs et il en faut un pour sortir, a résumé l’entraîneur en chef. Mais Kovy nous donne du bon hockey. Il a une bonne tête de hockey, il défend très bien son territoire et il supporte bien l’attaque. Je ne le connaissais pas comme joueur. Il ne génère pas de l’attaque de la ligne bleue au filet, mais de la ligne de nos buts jusqu’à l’autre territoire. Il lit bien la glace et il joue bien dans nos concepts avec les quatre autres joueurs. Il bouge bien la rondelle.»

«Je suis impressionné par Kovy, mais ça fait partie d’une longue saison. Tu dois parfois regarder un match de la passerelle de presse.»

Il y a maintenant un autre Kovy à Montréal. Après Alex Kovalev et Ilya Kovalchuk, c’est Johnathan Kovacevic.

Avec Hoffman

À l’attaque, Rem Pitlick et Michael Pezzetta ne joueront pas. Mike Hoffman sera de retour au jeu après un purgatoire de deux rencontres. Il jouera à l’aile droite aux côtés de Sean Monahan et de Jonathan Drouin.

Evgenii Dadonov, quant à lui, reste sur la liste des blessés. Le Russe a encore une fois participé à l’entraînement matinal.

La formation probable du CH