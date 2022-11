DESROCHES, Richard



À Longueuil, le 15 octobre 2022 est décédé à l'âge de 70 ans, Richard Desroches.Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal, Pascal et Francis, ses petits-enfants Stella, William, Marianne, Maya, Alexandre, Zoé, Élie, Raphaël, Adam et Florence, son frère et ses soeurs Éric, Francine et Manon ainsi que plusieurs neveux, nièces et parents. Il laisse aussi derrière lui de nombreux amis très chers qui l'ont accompagné tout au long de sa vie, dans les meilleurs moments comme dans les plus difficiles.Aussi, selon les volontés du défunt, il n'y aura pas de cérémonie. La dispersion de ses cendres se fera en privé dans un lieu qu'il chérissait particulièrement.