«Black Panther: Longue vie au Wakanda»: «Il y a du sérieux dans les “Black Panther”» - Angela Bassett

Le premier «Black Panther» s’est imposé comme un phénomène culturel et la suite est l’un des films les plus attendus de l’année. En conférence de presse, Ryan Coogler, Letitia Wright, Lupita Nyong’o ou Kevin Feige tandis qu’Angela Bassett nous détaille les raisons pour lesquelles les femmes sont au cœur de «Longue vie au Wakanda».

Dès la fin de ce tout nouveau «Black Panther: Longue vie au Wakanda» à la sortie fixée au 11 novembre, on est avisé que «Black Panther reviendra». Et c’est tant mieux, car ce deuxième opus, de nouveau réalisé par Ryan Coogler («Fruitvale Station» ou «Creed») et coécrit par le cinéaste, est le digne successeur du premier.

L’action s’ouvre au Wakanda avec la mort de T’Challa – l’acteur Chadwick Boseman est décédé d’un cancer en 2020. La reine Ramonda (Angela Bassett) monte sur le trône laissé vacant par son fils, tandis que Shuri (Letitia Wright) ne parvient pas à faire le deuil de son frère et protecteur masqué du pays. Alors que le vibratium, ce métal aux immenses pouvoirs trouvé uniquement au Wakanda, suscite toutes les convoitises, le royaume est menacé par Namor (Tenoch Huerta), poussant ainsi les Dora Milaje et leur cheffe Okoye (Danai Gurira), M’Baku (Winston Duke), Nakia (Lupita Nyong’o) et Everett Ross (Martin Freeman) à resserrer les rangs.

L’ombre de Chadwick Boseman

La mort de T’Challa est au cœur du scénario que Ryan Coogler a réécrit avec Joe Robert Cole après la mort de l’acteur, Kevin Feige, grand patron de Marvel ayant catégoriquement refusé le remplacement de Chadwick Boseman.

«Quand on perd quelqu’un, il y a incontestablement un rayon d’explosion. C’est comme une bombe qui explose et on se pose alors la question de savoir qui était le plus proche de la détonation. C’est ce que nous avons exploré. Les identités des personnages principaux étaient en quelque sorte liées à cet homme. Chaque jour de sa vie, Shuri avait un frère. Quand elle le perd, et c’est ce que nous avons découvert en écrivant le scénario et en lui donnant vie avec les acteurs, elle perd son sentiment d’identité. Elle s’est toujours identifiée comme la petite sœur de T’Challa, il était son protecteur, la personne qui veillait sur elle. Quand elle le perd, elle est à la dérive», a indiqué le cinéaste lors de la conférence de presse de présentation de «Black Panther: Longue vie au Wakanda» qui s’est tenue le week-end dernier à Los Angeles et à laquelle l’Agence QMI a assisté.

Le producteur Nate Moore a, pour sa part, expliqué que «c’était la bonne histoire à raconter. Ce sont les personnages qui sont le plus affectés par la mort de T’Challa. Il ne s’agit pas de mettre les femmes de l’avant et d’enlever les hommes, il s’agit tout simplement de raconter une histoire naturelle.»

Letitia Wright, interprète de Shuri, a toujours considéré Chadwick Boseman comme un grand frère et ce, dès l’audition pour le premier long métrage. Pendant la conférence de presse, elle a élaboré sur l’évolution de son personnage.

«J’aime Shuri dans le premier “Black Panther” parce qu’elle n’a aucune limite. Elle était la personne à qui son frère s’adressait pour sa protection, son armure. Il l’encourageait. Toute sa famille l’encourageait à être un génie. Là, nous continuons à la suivre. À quoi ressemble un cœur brisé? Nous avons pu apporter un éclairage réaliste, sincère et j’ai pu y mettre mon cœur. L’évolution de Shuri et complète et j’espère que le public pourra le ressentir et saura guérir avec nous.»

L’ancrage du film

Si «Black Panther: Longue vie au Wakanda» contient des sous-intrigues complexes et de multiples personnages, l’un d’eux ancre le long métrage. La reine Ramonda (Angela Bassett) prend sa place de souveraine de l’État, défendant le Wakanda des périls qui ne tardent pas à s’amonceler.

«En lisant le scénario pour la première fois, j’ai été très excitée. J’ai tout de suite vu que Ramonda avait un rôle beaucoup plus important à jouer dans cet univers. C’est malheureusement le cas puisque nous avons perdu notre frère dans la vraie vie. Lors de la restructuration du film, beaucoup plus de choses ont été mises sur les épaules de Ramonda. Et, en tant qu’actrice, j’ai apprécié cela, même si je me suis sentie également triste. Vous savez, cette dualité heureuse et triste à la fois?», a indiqué Angela Bassett à l’Agence QMI.

Comme dans le premier «Black Panther», celui-ci foisonne de thèmes politiques et sociaux, Ryan Coogler étant, depuis ses débuts avec «Fruitvale Station», un cinéaste profondément engagé.

«Je ne sais pas si le public verra tout cela en voyant le film. Je crois, par contre, que le public reconnaît immédiatement la vérité et l’honnêteté. Je crois aussi que les spectateurs apprécient la profondeur du propos, ils ont d’ailleurs le choix de penser ou non à ces questions plus larges. Il y a du sérieux dans les “Black Panther”, que ce soit au niveau des émotions ou des relations humaines. Dans le premier, on pensait à l’impact qu’a un père dans la vie de son fils, qu’il s’agisse de l’absence ou de la présence.»

«Cet aspect de la parentalité est important pour Ryan. Il a toujours eu une relation de proximité avec ses parents et il est maintenant nouvellement père. Lorsque nous avons débuté le tournage de “Longue vie au Wakanda”, Leticia et moi avons eu de nombreuses conversations sur la maternité. C’était très important pour Ryan que je comprenne la gravité du rôle. Et c’est le cas. Je suis très consciente du rôle qu’ont joué les figures maternelles dans l’enrichissement de ma vie. On trouve dans ce film quantité de thèmes sous-jacents sur les connexions humaines, la communauté, la famille, l’histoire, l’avenir, la résilience, la force... toutes ces choses qui vivent à l’intérieur de Ryan et qu’il met si bien sur papier et dans ses œuvres, qu’il s’agisse de “Fruitvale Station”, de “Creed” ou de “Black Panther”.»

«Black Panther: Longue vie au Wakanda» déboule dans les salles obscures dès le 11 novembre

Namor: le méchant aquatique

Dans «Black Panther: Longue vie au Wakanda», l’acteur mexicain Tenoch Huerta incarne Namor, un super héros aquatique qui vient menacer la nation du Wakanda et qui se frottera à la puissance de Ramonda, de Shuri et des Dora Milaje.

«Ce n’est pas évident de jouer un tel personnage puisqu’on est l’antagoniste et qu’on va détruire quelque chose qui a de la valeur, a dit l’acteur lors de la conférence de presse. Beaucoup de gens s’identifient à Wakanda – et j’en fais partie -, à l’histoire, à la représentation des héros, etc. Et maintenant, je dois être le méchant qui essaye de détruire tout cela. Avec son scénario, Ryan a trouvé un moyen de le rendre humain. De montrer pourquoi quelqu’un peut faire quelque chose comme ça. Cela ne veut pas dire que c’est bien ou pas, mais c’est expliqué.»