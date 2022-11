SURPRENANT, Louise



À Montréal, le mardi 1er novembre 2022, est décédée, à l'âge de 81 ans, Louise Surprenant, épouse de feu Paul Monfils.Elle laisse dans le deuil son frère André (Lisette), sa soeur Pierrette, sa nièce Julie et son neveu Hugues et leurs enfants Charles et Louis, Aude et Eloi.Une cérémonie commémorative aura lieu plus tard au cimetière Saint- Martin à Laval.