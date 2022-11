GLADU, Jeanne (née Vigeant)



Paisiblement à St-Jean-sur-Richelieu, le 23 octobre 2022, à l'âge vénérable de 98 ans, est décédée Madame Jeanne Vigeant, native de St-Mathias, résidente de St-Jean-sur-Richelieu, épouse de feu Monsieur Jacques Gladu, fille de feu Alfred Vigeant et de feu Albina Lapalme.Elle laisse dans le deuil spécialement: sa nièce Ghyslaine Vigeant, aimante et très dévouée, qui l'a accompagnée toute sa vie et particulièrement après le décès de son mari Jacques, et son neveu Gilles Rivet pour son soutien et sa bienveillance; ses filleuls André Gladu et Alain Vigeant, sa belle-soeur Alice Gladu Hamel, ses neveux et ses nièces, leurs conjoints(es), leurs enfants et petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle était la benjamine de neuf enfants, feu Émile, feu Maurice, feu Doris, feu René, feu Léa, feu Simon, feu Juliette, feu Alfred.Elle était reconnue pour sa grande bonté, son côté rassembleur et très accueillant, sa famille et ses amis(es) comptaient beaucoup pour elle, car elle était très généreuse et enjouée, mais surtout pour son empathie envers les siens.La famille tient à remercier l'ensemble du personnel au CHSLD Champagnat pour les excellents soins prodigués à Mme Vigeant.La famille recevra les condoléances au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450 390-1111 |le jeudi 10 novembre de 10h à 11h30, suivi d'une célébration en sa mémoire au complexe même.