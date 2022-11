Contribuer à une œuvre caritative se traduit en des actions concrètes qui font du bien.

En mars 2020, les demandes aux comptoirs d’aide alimentaire partout au Québec ont explosé du jour au lendemain en raison de la pandémie soudaine. Ainsi, des hausses de 30 % jusqu’à 300 % ont été observées dès ses premiers jours.

La situation était inédite, car lors de crises locales, les comptoirs touchés peuvent temporairement être aidés par ceux qui sont environnants. Or, parce que la COVID-19 et ses effets ont frappé partout, l’entraide est devenue impossible, chaque organisme étant atteint.

De plus, de nouveaux visages sont apparus parmi les gens en quête de denrées : travailleurs à faible revenu, étudiants privés d’un emploi à temps partiel, etc.

Réagir à l’urgence

Devant de tels constats, l’agence de communication montréalaise 180Deux et le comité organisateur des médias de La guignolée des médias (LGM) ont déployé dès le 20 avril une collecte d’urgence d’une trentaine de jours.

Le geste était audacieux, car la LGM se déroule à l’approche des Fêtes depuis sa naissance en 2001. Elle a donc sollicité la générosité des gens à peine quelques mois après sa tenue en 2019, le tout à une période inhabituelle. De plus, la campagne a été tenue uniquement en ligne, distanciation sociale oblige. Cette contrainte a donc éliminé des composantes majeures comme la traditionnelle collecte de rue et les dons chez des partenaires comme Provigo et Maxi.

Malgré cela, le pari a été gagné, l’initiative ayant recueilli 1,2 million de dollars au profit d’une centaine de banques alimentaires québécoises, dont Jeunesse au Soleil, Moisson Montréal et la Société de Saint-Vincent-de-Paul.

« Jamais nous n’aurions pensé récolter autant », lancent à l’unisson Denise Deveau et Isabelle Fafard, de 180Deux, responsables de cette collecte. Parce que nous avions organisé toutes les éditions précédentes de la LGM, nous savions que nous pouvions réagir plus vite que les gouvernements dans l’aide aux bénéficiaires. De fait, tout a été implanté en seulement 10 jours avec une collaboration exceptionnelle des médias, lesquels devaient en parallèle mettre en place dans la tourmente un fonctionnement en télétravail pour s’ajuster à la crise sanitaire. »

Concrétiser des rêves

Dans un autre registre, la Fondation RÉA a décidé, en 2021, d’élargir sa mission originale dans le but d’aider de manière encore plus concrète et directe des gens aux prises avec un handicap sensoriel, langagier ou moteur.

La Fondation RÉA est la fondation hospitalière pour l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau et l’Institut Raymond-Dewar. En plus de récolter des dons pour ces trois établissements de réadaptation, elle sensibilise la population à leur cause et à la réalité de leurs usagers.

Ainsi, l’an dernier, sa direction a implanté un programme de bourses dans l’optique de contribuer à l’accès à l’éducation et l’intégration sociale à des étudiants collégiaux ou universitaires atteints de handicaps divers : surdité, paraplégie, ataxie de Friedreich, déficience motrice, tétraparésie spastique, etc.

« En vertu de cette initiative, 16 futurs médecins, enseignants, pharmaciens, nutritionnistes, criminologues et autres ont pu se partager 46 500 $ en bourses, explique Valérie Duchesne-Carle, directrice de la Fondation RÉA. Cela leur a permis, par exemple, d’acheter des livres et des manuels scolaires et d’acquitter des frais complémentaires ou accessoires de leur établissement scolaire. Ils ont aussi pu rembourser leur hébergement, leur subsistance ou d’autres dépenses récurrentes (électricité́, Internet, etc.). »