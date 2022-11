De Star Académie à Starmania

PARIS | William Cloutier en truand ? Pourquoi pas ? Le chanteur s’éloigne de son casting usuel, salissant son image proprette en prêtant ses traits au dur à cuire Johnny Rockfort dans la nouvelle mouture de l’opéra rock Starmania.

William Cloutier est le premier à l’admettre, le personnage de Johny Rockfort est à des lieues d’où ses fans québécois l’attendraient. Mais la France est l’endroit idéal pour sortir à ce point de sa zone de confort et de son registre habituel. Jusqu’ici inconnu de ce public, il tient en main une page blanche qu’il peut colorer comme il l’entend, sans se buter à un quelconque a priori.

« On m’imagine souvent dans des rôles de jeunes premiers, de garçon sensible. Je le comprends très bien, c’est ce qu’on connaît de moi. Mais c’est l’fun de pouvoir m’éloigner de qui je suis, d’avoir un rôle de composition comme celui de Johnny Rockfort. J’ai chaque soir un public vierge de 3800 nouveaux spectateurs à conquérir », raconte le chanteur, rencontré par Le Journal à la Seine musicale, salle de spectacle où Starmania s’installe pour trois mois de représentations.

Il n’est pas le seul à endosser ce rôle ; il le partage avec Lucien Carreau, dit Côme, pour la durée de la tournée. S’il a « officiellement » le titre de doublure, William Cloutier n’a rien d’un simple remplaçant ou d’un en-cas sur lequel se rabattre dans la nécessité. En effet, il enfile les habits de Johnny Rockfort chaque semaine – parfois pour plusieurs représentations – en plus d’être sur scène pour tous les spectacles. Car quand Côme prend les devants, le Québécois s’intègre au chœur, autant vocalement que physiquement.

« C’est hyper formateur comme expérience ; je me découvre des habiletés de danseur et j’ai la chance d’interpréter les chansons les plus difficiles que j’ai eu à chanter de toute ma vie », explique-t-il.

Un « beau vertige »

Pour William Cloutier, l’aventure Starmania représente un « beau vertige », lui que se trouve désormais dans la Ville lumière sans sa conjointe des 10 dernières années et leurs fils Éloi et Liam, âgés respectivement de 20 mois et 6 ans. Il va sans dire que la distance pèse sur son cœur de père.

« Je suis loin des miens, loin de mes repères. Mon fils a fêté ses six ans sans son père, le mois dernier », avance-t-il, penaud.

« Mais en même temps, je suis connecté comme jamais auparavant à ce que j’aime. C’est un défi extrêmement stimulant et c’est une expérience humaine incroyable de pouvoir travailler avec des artistes aussi talentueux et passionnés », poursuit William Cloutier.

Hésitation

Il ne le cache tout de même pas ; cette opportunité a beau être celle d’une vie, il a hésité avant de plier bagage et de s’installer à Paris en laissant sa routine au Québec.

Mais son expérience à Star Académie – où il a été séparé de sa famille durant plusieurs semaines – lui a donné la confiance nécessaire à faire le saut.

« On s’appelle tous les jours. Je me sens loin, mais je sens aussi tout le support de mon amoureuse. C’est ce qui est beau de notre couple ; on se supporte et on se tient à travers tout et on en ressort toujours gagnants », raconte-t-il.