Deux fois moins d’employés grâce au boulot des robots

Un fabricant de pièces d’avion que l’on retrouve dans les Airbus A220 et les Global 7500 de Bombardier a investi plus de 30 millions $ dans des robots et des systèmes pour rester compétitif à son usine de Boisbriand.

• À lire aussi: Québec inc.: un algorithme qui prédit les ventes

• À lire aussi: Des gains importants dès le début des transformations

• À lire aussi: Chez Kinova, des robots vont bientôt fabriquer des robots

• À lire aussi: Bien exploiter les données récoltées, la clé du succès

« Sans nos machines, on serait plus du double d’employés, car aujourd’hui une personne gère six machines », soutient Rui Cabral, vice-président à la stratégie industrielle d’Abipa.

« Ça prendrait beaucoup de main-d’œuvre, que l’on n’a pas au Québec », poursuit-il.

À l’entrée de l’entreprise des Basses-Laurentides, on ne lésine pas sur la sécurité. Après avoir franchi la porte de l’usine, on prend une photo de chaque visiteur pour lui faire un badge autocollant, que l’on devra porter avec des chaussures à embouts d’acier d’acier.

À l’intérieur, plus de 130 personnes fourmillent entre les robots, qui cisèlent, taillent et percent des pièces, qui vont finir dans des avions.

Sans ces robots ultraperformants, il faudrait au moins 300 personnes pour arriver à faire le travail.

« Tâches répétitives »

Au Québec, près de la moitié des entreprises n’ont intégré aucune – ou presque aucune – technologie numérique dans leurs opérations, selon le plus récent Baromètre industriel québécois de Sous-traitance industrielle Québec (STIQ).

« Seulement 3 % des plus petites sont très avancées dans leur processus d’intégration », souligne-t-on.

À l’ère où bien des PME sont encore frileuses à l’idée d’automatiser leurs opérations, Abipa fait figure d’exception.

Au moment où certains craignent l’arrivée des robots dans les usines, le directeur général d’Abipa Boisbriand, Rui Cabral, met en miettes le mythe du robot voleur d’emplois.

« Il y a des tâches répétitives ennuyantes, et pas très stimulantes, que la robotique peut mieux faire, et ça facilite aussi la gestion », explique-t-il.

Ses travailleurs syndiqués, qui gagnent dans la vingtaine de dollars l’heure, sont fiers de manier des joujoux à la fine pointe de la technologie, souligne-t-il.

« À la place d’opérer une machine manuelle, ils deviennent des gestionnaires de systèmes de robotique. Ça valorise leur travail. Ça transforme leurs compétences », ajoute le dirigeant.

Autour de lui, ses travailleurs d’usinage deviennent des spécialistes en logiciels. Fini l’époque où ils devaient se contenter de faire le même geste machinalement durant toute la journée, et parfois toute leur carrière.

Avec minutie, des employés font fonctionner des dizaines de stations avec de petits îlots, en plus de veiller au grain pour s’assurer de la qualité de l’outillage.

Au bout d’une allée dégagée, Rui Cabral nous montre sa machine vedette. On l’appelle « Shôrai », ce qui veut dire « futur » en japonais, pays d’origine du manufacturier.

Chasse aux talents

Alors que plus de 44 % des entreprises, faute d’employés, sont incapables de mener à bien leurs activités habituelles, selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), le manufacturier Abipa doit lui aussi mettre les bouchées doubles pour dénicher les talents dont il a besoin.

« Aujourd’hui, la chasse est ouverte. Il y a beaucoup plus de roulement qu’il y a 10 ou 20 ans. Avant, on choisissait ; maintenant, c’est l’employé », concède Rui Cabral.

« On les mobilise pour les garder intéressés et leur fournir des défis professionnels », mentionne-t-il.

Au bout de l’usine, au laboratoire, Alexandre Falardeau, qui programme la machine inspectant les morceaux, surveille la qualité des pièces.

« Je m’assure que la première pièce que l’on a est correcte avant de se lancer en grande production », conclut celui qui y travaille depuis 15 ans.

►Plus de 71 % des entreprises estiment que les technologies numériques sont une priorité assez ou très importante, note le Baromètre industriel québécois.

Abipa

Employés : 400

400 Fondation : 1982

1982 PDG : Jean Blondin

Jean Blondin Siège social : Boisbriand

Boisbriand Ventes : 100 M$ (2022)

100 M$ (2022) Usines : 6

France (4)

Maroc (1)

Québec (1)

6 France (4) Maroc (1) Québec (1) Actionnaire majoritaire : Fonds de solidarité FTQ

Fonds de solidarité FTQ Deuxième actionnaire : Ludovic Couillaud

Ludovic Couillaud Troisième actionnaire : Georges Couillaud

Georges Couillaud Marchés : engins, nacelles, structures, équipement, intérieur de cabine

engins, nacelles, structures, équipement, intérieur de cabine Secteurs : commercial, affaires et militaire

Source : Abipa