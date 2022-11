SAULNIER, Yvan



À son domicile de Laval, le 28 octobre dernier est décédé Monsieur Yvan Saulnier, à l'âge de 63 ans, époux de Madame Sylvie Lemelin.Il laisse également dans le deuil ses filles Roxane et Andréanne (Xavier); sa petite-fille Alice; tous les membres de sa famille, amis, employés, clients et fournisseurs.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 12 novembre de 9h à 13h. Une liturgie de la Parole aura lieu sur place dès 12h15.Yvan apprécierait que vous continuiez à supporter par dons les oeuvres missionnaires qu'il soutenait depuis longtemps par l'entremise de la Procure des Prêtres du Sacré-Coeur de Montréal. Brochures et enveloppes seront à votre disposition au salon pour y déposer vos dons. Ils peuvent être également reçus directement par téléphone au 514.388.5759.