ALARY, Suzanne

(née Dansereau)



À Montréal, le 23 octobre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Suzanne Dansereau Alary, épouse de M. Claude Alary.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Robert) et Richard (Martine), ses petits-enfants Marc (Ken), Annick, David (Mélanie) et Émilie (Nicolas), son beau-frère Maurice, son neveu Jacques (Ginette) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 novembre 2022 de 14h30 à 18h au complexe funéraireLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal serait apprécié en sa mémoire.