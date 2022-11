Est-ce l’éclosion de Montembeault?

Le Canadien a montré un bilan de 2-1-1 lors de ce périple de quatre matchs. Impressionnant dans les circonstances.

Une séquence qui a démontré clairement que Nick Suzuki et Cole Caufield n’étaient pas intimidés du tout sur les patinoires de l’adversaire. Au cours de la dernière semaine, ils ont été spectaculaires, ils ont charrié cette attaque en déroutant la brigade défensive de l’adversaire.

Cinq points sur une possibilité de huit, c’est un résultat que tout entraîneur va accepter avec plaisir.

Non seulement le Canadien s’en tient à son programme de développement en donnant aux jeunes joueurs la possibilité d’exploiter leur talent, Martin St-Louis leur fournit également les occasions où ils peuvent s’illustrer, que ce soit en supériorité numérique ou encore en infériorité numérique, et, plus important, l’entraîneur montre une patience exceptionnelle avec eux.

Ils vont commettre des revirements. Ils vont prendre des décisions qui placeront l’équipe dans une situation difficile, mais les correctifs sont apportés entre les matchs et pendant les entraînements.

Avec confiance

Durant un match, St-Louis s’en tient à son plan et les jeunes défenseurs de l’équipe jouent avec confiance.

Mais il y a un autre membre de cette formation qui ne manque pas d’exercer un impact intéressant. Samuel Montembeault, l’a-t-on oublié, a été la grande vedette de cette victoire à Buffalo, il y a une semaine, premier match de cette séquence de quatre à l’étranger. Jeudi soir à Winnipeg, lors du dernier match de cette tournée sur les patinoires adverses, il a été une inspiration pour les jeunes défenseurs et pour l’équipe.

Kent Hughes doit se féliciter d’avoir gardé Montembeault dans l’environnement de l’équipe. Après la dernière saison, il aurait pu le libérer, mais les décideurs du Canadien ont misé sur la prudence. Étaient-ils convaincus que Caiden Primeau serait l’adjoint désigné pour Jake Allen ?

Absolument pas.

On a donc consenti à Montembeault un contrat de deux ans. Être l’adjoint d’Allen était le premier objectif. Il a gagné son pari.

Maintenant, comme on le sait très bien, pour demeurer dans cette ligue, il faut des résultats. Il faut des victoires.

Réponse aux attentes

Montembeault répond aux attentes dans un contexte bien particulier alors que Carey Price ne jouera pas cette saison et que le Canadien embarque dans un processus où le développement des jeunes joueurs est une priorité.

Et s’il y a un acteur qui peut faire en sorte que les objectifs de l’organisation soient atteints concernant la culture que l’on veut implanter chez le CH, c’est le gardien.

Et ça devient encore plus important quand on confie aux meilleurs espoirs de l’équipe des postes stratégiques au sein de la brigade défensive. Le développement s’effectue dans des conditions idéales quand les gardiens appuient les efforts de tout un chacun.

Montembeault, jusqu’ici, a largement contribué aux succès de l’équipe. Il vient de permettre au Canadien de récolter trois points en deux matchs lors de ce voyage.

Il y a un an, il s’amenait à Montréal dans l’espoir qu’il allait attirer l’attention. Mais il aurait à se battre pour assurer sa survie. Il a démontré beaucoup de ténacité, il n’a jamais baissé les bras, même dans les moments où on se posait la question s’il allait être en mesure de passer à travers une expérience qui alimentait le doute sur sa capacité de jouer dans cette ligue.

Jusqu’ici, il a démontré du caractère. Et le plus important, il a gagné la confiance de ses coéquipiers.

L’attaque

Certains vétérans de l’équipe devront trouver un moyen pour aider Nick Suzuki et Cole Caufield. Il y a eu cette explosion à St. Louis, mais en général, il y a trop de vétérans qui ne produisent pas. Et ça, c’est inquiétant...

Kirby Dach profite de l’opportunité qu’on lui a offerte, celle d’évoluer aux côtés de Suzuki et Caufield...

Evgenii Dadonov serait ralenti par un virus. L’attaquant russe aurait rencontré le directeur général Kent Hughes, qui lui aurait expliqué la situation dans laquelle il se retrouve. En résumé, si Dadonov jouait à la hauteur des attentes, on n’en serait pas là.

Le responsable n’est pas Martin St-Louis, le responsable est Dadonov...

L’être aimé vient de me quitter

On s’y attend, mais on n’est jamais prêt pour la décision finale.

Mon épouse était gravement malade depuis quelques années. Elle a lutté avec toute l’énergie que la maladie pouvait lui conserver. Je venais de terminer ma chronique d’aujourd’hui quand le téléphone avec « appel masqué » sur l’afficheur s’est fait entendre.

La nouvelle vous frappe avec une telle force.

On s’y attendait, mon fils, sa copine Sylvie et moi. Mais la douleur de perdre un être cher fait mal. Très mal.

Elle était âgée de 74 ans.

Bien entourée

Elle va rejoindre sa sœur Lisette et son frère Claude, décédés au cours des 16 derniers mois.

Elle va rejoindre ses parents, Thérèse et Adélard.

Elle quitte ses deux petits-enfants, Audrey et Raphaël, qu’elle adorait.

Elle laisse à ses sœurs Margot et Louise ainsi qu’à son frère Jean un souvenir impérissable d’une femme remplie de bonté.

Pour ceux qui connaissaient la situation, je vous remercie pour vos propos réconfortants et surtout pour vos encouragements tout au long des derniers mois.

Un gros merci.