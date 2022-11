JODOIN, Jean-Paul



Accidentellement, à Varennes, le 28 octobre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Jean-Paul Jodoin, époux de Mme Rachel Provost.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Yanick, Bruno (Annie), Dominick et Stéphan, ses petits-enfants, Évanie et Gabriel, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 novembre 2022 dès 10h à la Basilique de Varennes, suivi des funérailles à 11h30.En guise de sympathie, un don à la Fondation Véro et Louis serait apprécié en la mémoire de Jean-Paul Jodoin.