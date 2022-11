Gare à nous !

Attention, il y a une embuscade, un piège annuel. Il fait tout doux, le temps est magnifique. Le Canadien joue bien, les Alouettes vont gagner demain et Félix Auger-Aliassime domine la planète. Sauf que la nuit prochaine, on va reculer l’heure. Mardi, le froid va arriver et les journées d’été qui avaient perdu leur chemin seront désormais parties.

Les psys le disent et le répètent, l’automne est irritant pour le moral. En plus, il y a des brillants qui ont appelé novembre le mois des morts. Rien pour aider. Tant qu’à s’assommer...

Profitez bien de cette dernière fin de semaine de douceur parce qu’après, on part pour 5 mois de p’tite misère. Bas de laine et foulards, à vos marques !

Mais, permettez-moi de citer François Pérusse: « Y nous auront pas ces morons-là. »

Réagissons

Aussitôt que vous sentirez la grisaille vous polluer le brouillard du cerveau, allez plus loin que le remplacement des piles dans l’avertisseur de fumée ou des pneus d’hiver sur la bagnole. Faites du changement dans votre vie. Dans les tiroirs, placez les bobettes à la place des bas et les bas à la place des bobettes. Changez les meubles de place dans le salon et votre chambre ainsi que les cadres sur les murs. Mettez du jus de tomate dans votre bière. Donnez un coup de fil à quelqu’un que vous n’appelez jamais. Surprenez-vous en regardant un film en anglais ou achetez de nouveaux draps.

Les arbres sont maintenant tout nus, il vous faut de la couleur dans cette perte de lumière. Sortez, voyez des amis ou allez faire les allées du Tigre géant ou au Dollarama tant qu’à y être. Évitez Costco, ça pourrait coûter trop cher. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle recette de galette à la mélasse ? Si vous croisez quelqu’un qui a l’air marabout, souriez.

Faites-vous la promesse que vous ne déprimerez pas et que vous n’arriverez pas aux fêtes avec la face de Poutine.

Doubidou

De ce temps-là, passe par le tunnel La Fontaine, tu vas pouvoir « tiguaner » à ton goût.

Non, Dominique Anglade ne s’est pas excusée auprès de la députée exclue Marie-Claude Nichols. La reprise vidéo de Toronto est catégorique.

Le changement d’heure, ça veut-tu dire que la nuit prochaine on va passer une heure de plus dans le tunnel La Fontaine ?

« Certains sont si pauvres qu’ils ne possèdent que de l’argent. » (Marvin Gaye)

Le Parti libéral du Québec a l’air d’une chambre d’ado.

Rien ne me fait plus peur que quelqu’un qui commence sa phrase en disant : « M’a être franc avec toi... »

Si vous n’êtes pas doué pour la danse en ligne, empruntez le tunnel La Fontaine de ce temps-là.

La photo satellite de Montréal est facile à reconnaître. C’est plein de zippers orange.

Éric Duhaime a fait un examen de conscience. Il a coulé.



