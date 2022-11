Mieux-être: hommage à toute la beauté du monde

Pendant que le monde se déchire, se divise, voire s’entretue, un homme a passé sa vie à transmettre un message d’espoir et de paix au fil de ses nombreux livres traduits en 40 langues, tout en aidant concrètement les plus démunis. Cet homme, c’est Thich Nhât Hanh, dont le dernier ouvrage posthume vient de paraître, laissant un vibrant hommage à ce qu’il reste de plus beau sur terre : la beauté de ceux qui l’habitent.

Thich Nhât Hanh, auteur d’origine vietnamienne décédé en début d’années à l’âge de 95 ans et qui a plus de 130 livres à son actif, fut l’un des moines bouddhistes les plus engagés et influents au monde. Son dernier livre a été écrit à l’aide de ses proches à partir de ses enseignements. Celui qui a été en nomination pour le prix Nobel de la paix a laissé en héritage principalement un message de paix, d’amour et d’espoir.

Il a pris part à de nombreuses actions sociales, notamment en réunissant des volontaires pour reconstruire des écoles et des centres médicaux en région rurale lors de la guerre du Vietnam­­­. Il a ensuite poursuivi sa mission aux États-Unis pour entretenir la paix dans le monde. Il a coordonné des actions pour aider les boat-people lors de conflits au Vietnam et au Cambodge, tout en soutenant Martin Luther King pour lutter contre l’esclavage moderne.

Un grand message d’espoir

Si nous vivons dans un monde chaotique et que nous ressentons un sentiment d’impuissance face aux nombreux conflits, il n’en demeure pas moins que l’on peut changer certaines choses et faire une différence, principalement si, collectivement, nous parvenons à modifier notre esprit en faisant preuve de compassion et de bienveillance. La terre est peuplée de bonnes personnes bien intentionnées, mais qui malheureusement s’effacent devant les conflits. Lorsque nous sommes rongés par la colère ou accablés par la peur ou le désespoir, il faut se rappeler que la compassion sommeille en nous, il suffit de la laisser se manifester en laissant place à l’éveil. Même si la violence se voit un peu partout dans les rues, il est possible de cultiver la non-violence au quotidien pour qui le veut. Un simple geste humain envers quelqu’un peut modifier le cours de sa journée, il suffit d’en être conscient. Puis, collectivement, les choses peuvent se transformer peu à peu.

Son ultime message : faire preuve de courage et ne pas hésiter à relever les défis nécessaires pour éviter que meure la beauté du monde, faisant notamment allusion aux changements climatiques qui sont, selon lui, une réelle menace qui guette notre humanité.

Ce mauvais karma

Photo courtoisie

Le fameux karma, certains y croient, d’autres pas. Il est souvent associé à la réincarnation, c’est-à-dire que nos actuelles épreuves seraient liées à des actes provenant de vies antérieures, tandis que d’autres évoquent l’idée d’un karma instantané. Autrement dit, les épreuves que nous vivons présentement seraient le fruit de gestes commis quelques années auparavant. Plusieurs s’appuient sur la théorie du karma pour mieux comprendre les inégalités sociales. Pourquoi quelqu’un vient au monde dans un pays où sévit la famine et la pauvreté, avec des parents malades, incapables de prendre soin de leur enfant, alors qu’un autre entrera dans ce monde dans un univers d’abondance avec des parents aimants qui enverront leur enfant à l’université, l’encourageant à faire quelque chose de bien dans la vie ? Ce sont des questions existentielles qui demeurent souvent sans réponse. Pour plusieurs, le karma est la réponse. Plusieurs alourdissent leur karma en commettant des gestes répréhensibles alors que d’autres verront leur karma se purifier en alimentant le bien autour d’eux. Quelle que soit la croyance, il serait possible de se libérer de notre karma en passant par une forme de pardon et de guérison afin de mieux comprendre le passé et de vivre le présent en toute sérénité.

D’une génération à l’autre

Photo courtoisie

Dans son livre illustré, Savoir faire, la journaliste Eugénie Emond se penche sur le savoir-faire des aînés ainsi que leur mode de vie de l’époque qui n’est pas toujours transmis aux générations suivantes. Pourtant, à certains égards, certaines façons de faire mériteraient que l’on s’y attarde. Grâce à plusieurs rencontres avec des aînés, de l’Ontario aux Maritimes en passant par le Québec, on y va de plusieurs bonnes recettes de cuisine d’antan qui ont été oubliées, mais qui réchauffent le cœur. S’ajoute à cela le travail de ses mains. On aborde notamment l’idée de transformer un objet en lampe de table, fabriquer un savon de pays, construire un four à pain, confectionner soi-même une courtepointe ou encore apprendre à préparer son propre yogourt sans yogourtière. Certes, tout ce bagage représente une économie d’argent, particulièrement dans notre société où la surconsommation règne, néanmoins, cela nécessite beaucoup de temps. À chacun de voir si le jeu en vaut la chandelle.