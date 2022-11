Incendie criminel à Lachine: un garagiste craint des représailles

Un garagiste de l’arrondissement Lachine à Montréal craint d’autres représailles après l’incendie criminel qui a détruit une quinzaine de ses voitures vendredi.

• À lire aussi: [PHOTOS] Des véhicules ciblés par un incendie criminel à Lachine

« Ça peut être aujourd’hui, demain ou la semaine prochaine. Il faut se protéger », a mentionné l’amateur de voitures modifiées, qui n’a pas voulu divulguer son identité pour sa sécurité.

Cet incendie s’inscrit dans une série d’autres brasiers allumés dans les dernières semaines.

Avant celui de vendredi matin, le plus récent remontait à jeudi dernier, quand dix automobiles ont été incendiées dans un secteur industriel de l’arrondissement montréalais de Saint-Laurent.

« Quand cet incendie-là s’est produit, j’ai eu un pressentiment. Je me suis dit qu’il fallait rentrer les voitures, mais je ne l’ai pas fait. C’était impossible que [les suspects] recommencent aussi tôt », explique l’homme, encore troublé par les événements.

Il affirme y avoir pensé toute la nuit, sans trouver d’explications.

Pour lui, c’est sûrement un acte aléatoire et organisé. Tous les garagistes du secteur sont sur le qui-vive, souligne-t-il.

« On n’a pas d’ennemis. Et si ça avait été juste nous, je me serais questionné, mais là... Ce n’est pas juste nous que ça touche », ajoute-t-il.

Un cimetière automobile

À l’extérieur de l’entrepôt ciblé, une quinzaine de véhicules calcinés étaient encore stationnés et montraient leur squelette lors du passage du Journal.

Un employé du garage s’occupait de défaire les pièces des voitures endommagées.

« Elles vont toutes être démolies », a-t-il précisé.

« On n’a pas encore évalué tous les dommages, mais c’est sûr qu’on va perdre de l’argent », affirme le garagiste, découragé.

Pour le moment, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n’a pas d’autres informations.

L’enquête a été confiée à l’équipe responsable des incendies criminels puisque des traces d’accélérant ont été retrouvées sur les lieux de plusieurs incendies, dont celui-ci.