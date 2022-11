Juteuses économies sur la viande

Les Québécois qui sont prêts à se déplacer un peu seraient surpris des économies qu’ils peuvent réaliser sur la viande. Entre les grandes chaînes de supermarchés et les entrepôts alimentaires, la différence peut être spectaculaire, passant parfois du simple au double.

• À lire aussi: Profits des épiceries: une bannière dépasse son meilleur rendement des cinq dernières années

• À lire aussi: Enquête sur le prix des aliments: la pression monte sur les épiciers

C’est ce qu’a constaté Le Journal en comparant les prix du bœuf haché, du filet de porc, des poitrines et des hauts de cuisse de poulet chez Metro et Mayrand.

Nous sommes aussi allés du côté de IGA et de Provigo, où les prix sont à peu près les mêmes que chez Metro.

IGA, Provigo et Maxi aussi analysés

Pour l’exercice, nous avons visité trois supermarchés Metro – un à Montréal et deux à Québec –, deux IGA – un à Montréal et un à Québec – et deux supermarchés qui appartiennent au géant Weston – un Provigo à Montréal et un Maxi à Québec.

Les prix dont nous parlerons ici sont donc des moyennes que nous avons compilées.

Nous avons consulté les prix de l’entrepôt Mayrand situé à Anjou, à Montréal. L’entreprise compte aussi trois autres magasins, à Brossard, Laval et Saint-Jérôme.

« Notre positionnement est différent. Nos formats sont plus gros que ceux des grandes bannières, mais pas aussi gros que ceux de Costco », indique le grand patron de Mayrand, Pierre Lapointe.

Pour la viande, toutefois, il existe des formats de taille régulière.

Nous avons donc pu comparer les produits de même taille, comme un paquet de quatre poitrines de poulet ou le format familial des hauts de cuisse.

Dans le cas des hauts de cuisse de poulet, la différence de prix est de 47 %. Ils se vendent 9,90 $ le kilo chez Mayrand contre 18,79 $ chez Metro.

La différence est également importante pour le filet de porc, vendu 11,99 $ le kilo chez Mayrand contre 18 $ le kilo chez Metro.

Pour le bœuf haché mi-maigre, la différence est de 29 % : 9,99 $ le kilo chez Mayrand contre 14 $ le kilo chez Metro.

Enfin, les poitrines de poulet sont 16 % moins chères chez Mayrand, où elles sont offertes à 17,99 $ le kilo.

L’inflation alimentaire atteint plus de 10 %, selon Statistique Canada, et touche tous les Québécois, qui doivent faire des choix difficiles à l’épicerie.

À l’heure où les épiciers font les manchettes en raison de leurs profits élevés, le prix de la viande a de quoi piquer la curiosité.

Pas de secrets

Mais il n’y a pas de secrets à la recette de Mayrand. « On accepte de faire un peu moins de profit en misant sur le volume », explique Pierre Lapointe.

Car l’entreprise compte dans 80 % des cas sur les mêmes fournisseurs que les grandes chaînes.

« Olymel ne nous fait pas de cadeaux », illustre le président et chef de la direction.

Même que Metro, IGA et Provigo « doivent payer moins cher » pour leur viande grâce à leur plus important volume d’achats.

« On est beaucoup sur le dos des détaillants présentement, mais on marche pas mal tous avec des marges de 2 % », modère le patron de Mayrand.

De toute évidence, son modèle d’affaires est plus avantageux dans le cas de la viande.

Mayrand compte aussi parmi ses clients beaucoup d’entreprises, de restaurateurs, de cafétérias et de garderies.

On y trouve des morceaux complets de viande, comme du filet mignon et de la longe de porc, ce qui permet de faire des économies supplémentaires.

Metro peu loquace

Questionnée sur la différence de prix marquée pour ses produits de boucherie, Metro s’est faite avare de commentaires.

« Nos promotions hebdomadaires, nos produits de marques privées et notre programme de récompenses metro&moi sont autant de façons qui permettent à nos clients d’économiser sur une multitude de produits de qualité et dans des formats variés dans tous les départements », a répondu Marie-Claude Bacon, vice-présidente, affaires publiques et communications.

– Avec la collaboration de Valérie Lesage