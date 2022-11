La carrière de Macha Grenon en cinq photos souvenirs

Voler de ses propres ailes

Photo d'archives

Hiver 1987, il y a 35 ans, la comédienne de 19 ans était déjà de quelques-uns des plus populaires téléromans québécois dont La Maison Deschênes et L’Or du temps. L’année suivante, elle jouerait dans le célèbre Lance et compte de Réjean Tremblay. Débrouillarde, la jeune Macha avait quitté le foyer familial vers l’âge de 18 ans, pour devenir mannequin et étudier en communication.

Rôle marquant

Photo d'archives

Année 1991, quelques mois avant la diffusion du premier épisode de Scoop à Radio-Canada. Macha Grenon qui n’avait aucune formation en arts dramatiques, mais qui est une grande perfectionniste, allait être propulsée au plus haut sommet de la popularité, tout comme les Lionel « cercueil » Rivard (Rémy Girard) et Tintin (Martin Drainville) de la série.

Il y a 30 ans

Photo d'archives

Lors d’une entrevue en décembre 1993. Macha parlait alors de son rôle de l’ambitieuse Stéphanie Rousseau, fille du magnat de la presse joué par Claude Léveillée, dans la populaire série Scoop créée par Fabienne Larouche et Réjean Tremblay. Des années plus tard, elle réalisera l’influence de son personnage sur plusieurs jeunes femmes ayant choisi le métier de journaliste.

La Stéphanie de Scoop

Photo d'archives

Avec Roy Dupuis qui incarnait le fougueux Michel Gagné, dans l’univers du journal L’Express de la série Scoop. Les deux journalistes, d’abord à couteaux tirés, deviendront follement amoureux. La comédienne, devenue l’une des préférées du grand public, remportera grâce au rôle de Stéphanie le Prix du public du Gala Artis durant trois années d’affilée, en 1993, 1994 et 1995.

Des rôles et des prix

Photo d'archives

Amusante photo datée de 1998. On pouvait alors voir la comédienne jouer son propre rôle dans la série 4 et demi... et elle incarnait Adèle dans la série de TVA Juliette Pomerleau tirée du roman de Yves Beauchemin. C’est aussi au cinéma que Macha bossait à l’époque, étant notamment du film La conciergerie aux côtés de Serge Dupire.