Cinémania : la famille selon Desplechin

L’œuvre du cinéaste français Arnaud Desplechin est à l’honneur cette année à Cinémania. En plus d’organiser une discussion croisée entre lui et la réalisatrice québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette, jeudi prochain, à l’Inis, le festival présentera quatre de ses films, dont son plus récent, Frère et sœur, qui réunit à l’écran Marion Cotillard et Melvil Poupaud.

Présenté en compétition au dernier Festival de Cannes, Frère et sœur s’inscrit dans la continuité d’Un conte de Noël, son film de 2008 dans lequel Desplechin explorait les relations complexes et tendues entre les membres d’une famille, les Vuillard, pendant les fêtes de Noël.

Avec Frère et sœur, le cinéaste de 62 ans propose une nouvelle variation sur les rancœurs familiales en mettant en scène Alice (Marion Cotillard), une actrice à l’aube de la cinquantaine, qui hait son frère, Louis (Melvil Poupaud), depuis plus de 20 ans. Le décès de leurs parents les forcera à reprendre contact.

«La famille, c’est un petit théâtre où on s’aime, mais toujours avec maladresse», observe Arnaud Desplechin dans un entretien accordé au Journal par visioconférence.

«J’ai adoré faire Un conte de Noël, mais c’est un film qui partait dans tous les sens. Cette fois-ci, j’ai eu envie de faire un film qui se pencherait sur une seule question. Cette question, c’est la haine. Et comme la haine, c’est une perte de temps, l’idée était d’en finir avec cela. Je voulais qu’à la fin du film, le personnage d’Alice soit délivré de cela. J’ai donc fait le film en étant obsédé par cette question. J’ai demandé à Marion [Cotillard] de libérer le personnage dans son interprétation. Je voulais qu’à la fin du film, elle soit libre.»

Pour Marion

Marion Cotillard est la première actrice à laquelle Desplechin a pensé après avoir achevé l’écriture du scénario de Frère et sœur. Le cinéaste avait déjà dirigé la comédienne quelques années plus tôt, dans son film Les fantômes d’Ismaël.

«Le jour où j’ai terminé le scénario, je me suis demandé pourquoi je faisais le film. Je me suis aperçu que je le faisais pour le personnage d’Alice. Et quelle est l’actrice, en France, que je suis éperdument, quoi qu’elle fasse ? C’est Marion. Elle a cette capacité de sauver tout ce qu’elle touche. C’est la magie de Marion. Le soir même, quand j’ai terminé le scénario, je l’ai donc envoyé à Marion. Elle m’a rappelé à une heure du matin et l’affaire était réglée.»

En plus de Frère et sœur, Cinémania présentera Un conte de Noël (2008) et Rois et Reine (2003), deux des longs métrages les plus connus de Desplechin. Le film Tromperie, une adaptation du roman de Philip Roth que le cinéaste a tournée avant Frère et sœur, sera également projeté pendant le festival.

Les films Frère et sœur et Tromperie prennent l’affiche le 11 novembre.