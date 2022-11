La Fondation PHI fait vivre au public des expériences artistiques percutantes

Phoebe Greenberg avait un rêve : créer à Montréal un espace accueillant qui offrirait à tou·te·s gratuitement le meilleur de l’art contemporain mondial.

Et c’est exactement ce à quoi se voue la Fondation PHI pour l’art contemporain depuis 2007 – anciennement DHC/ART – tout en brisant les préjugés sur ce qu’est l’art contemporain et à qui il est destiné.

En plus des deux à trois expositions majeures annuelles, la Fondation PHI propose un calendrier dynamique d’événements (conférences, performances, visites guidées, ateliers de création), d’un programme éducatif novateur avec un accompagnement hors pair de ses médiateur·trice·s, en tenant compte à parts égales de la présentation des œuvres et de l’expérience du public.

Bienvenu·e·s.

En complément à l’offre de son institution sœur le Centre PHI, celle de la Fondation PHI est toujours gratuite. La réputation de l’organisme sans but lucratif attire des artistes de haut calibre qui reconnaissent sa promesse pour la vitalité de l’art contemporain et son souci d’inclusion et d’accessibilité.

Cette reconnaissance permet à la Fondation PHI de programmer des expositions d’envergure internationale (Sophie Calle, Yoko Ono, Bill Viola, Yayoi Kusama, etc.) et de collaborer avec des artistes basé·e·s à Montréal pour la conception et la présentation de projets artistiques dans le cadre de son volet d’engagement public.

Cette culture d’humanité de la Fondation PHI, portée par des valeurs de générosité, d’empathie, d’autonomisation et de pensée critique, favorise les rencontres et les échanges conviviaux entre les artistes et le public qui s’y sentent bienvenu·e·s.

Si vous croyez que l’art contemporain est inaccessible ou réservé à des expert·e·s, la Fondation PHI pourrait bien vous ouvrir à un monde fascinant où la multiplicité d’interprétations que font naître les œuvres est encouragée.

fondation.phi.ca