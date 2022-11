Le legs du très honorable Brian Mulroney à son alma mater

L’Université Laval se sent privilégiée de compter parmi ses alliés le très honorable Brian Mulroney. Illustre diplômé de la Faculté de droit, l’ancien premier ministre du Canada a annoncé en septembre un don d’un million de dollars pour la création de deux programmes de bourses en l’honneur de ses confrères de promotion, l'honorable Jean Bazin et Me Bernard A. Roy. À cette généreuse contribution s’ajoute son implication à titre de président d’honneur de la Campagne majeure du Carrefour international Brian-Mulroney de l’Université Laval.

Les étudiantes et étudiants de la Faculté de droit qui souhaitent faire carrière en droit ou en politique auront accès à deux programmes de bourses distinctifs qui permettront de propulser les futures générations de juristes.

En effet, c’est dans le but de favoriser le recrutement d’une relève hautement qualifiée aux cycles supérieurs que le Fonds de bourses d'excellence à l'admission Jean-Bazin en droit et en études internationales a été créé. Tant les étudiantes et étudiants de la Faculté de droit que les personnes inscrites à un programme de l’École supérieure d’études internationales seront admissibles à ces bourses. Feu Jean Bazin était un grand ami et un proche conseiller de M. Mulroney. Nommé au Sénat, il a servi les intérêts du Canada avec distinction avant d'effectuer un retour à la pratique privée.

Ancien chef de cabinet et proche conseiller du premier ministre de 1984 à 1988, feu Bernard A. Roy faisait également partie de la garde rapprochée de M. Mulroney. Le Fonds de soutien à l'expérience étudiante Bernard A-Roy offrira la chance aux étudiantes et étudiants en droit de développer leurs habiletés et leur leadership en participant à des stages, concours et activités de formation pratique, ici ou à l'international.

« En mon nom personnel et au nom de la Faculté de droit, je remercie le très honorable Brian Mulroney pour sa contribution philanthropique qui permettra non seulement d’appuyer les juristes de demain, mais également d’honorer deux diplômés d’envergure ; Me Bernard A. Roy, c.r., et l’honorable Jean Bazin, c.r. » - Anne-Marie Laflamme, doyenne de la Faculté de droit.

« Pour moi, comme pour bien d’autres, l’Université Laval a été le tremplin d’une carrière riche et passionnante. En m’associant à ce projet, j’espère offrir les mêmes opportunités aux diplômées et diplômés afin qu'ils puissent apporter leur contribution dans les solutions d'enjeux mondiaux. » - Le très honorable Brian Mulroney.

Une carrière qui rayonne au Québec et à l’international

Brian Mulroney a fait valoir son expertise dans le milieu des affaires et dans le monde du droit pendant plus de vingt ans avant d’être élu chef du Parti progressiste-conservateur du Canada.

Dix-huitième premier ministre canadien, il a formé un gouvernement (1984-1993) à l'origine de maintes initiatives audacieuses, dont le traité de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le traité sur les pluies acides entre le Canada et les États-Unis, la création du Sommet de la francophonie et plusieurs autres implications marquantes liées aux droits de l'homme.

Le très honorable Brian Mulroney a reçu les plus hautes distinctions de la part du Canada (Compagnon de l'Ordre du Canada), du Québec (Grand officier de l'Ordre national du Québec) et de l’Université Laval (doctorat honoris causa) et a été honoré par plusieurs universités et gouvernements partout dans le monde pour l’ensemble de sa carrière et sa contribution exceptionnelle à la société.

Former les leaders francophones de demain

Le 26 octobre dernier, l’Université Laval et sa fondation ont lancé publiquement la Campagne majeure du Carrefour international Brian-Mulroney, entourées de proches collaborateurs. Nommé en hommage à la contribution remarquable de l’homme d’État, ce projet rassembleur permettra de positionner l’Université Laval en tant que pôle d’innovation en enseignement et en recherche pluridisciplinaires sur les enjeux internationaux.

Le projet prévoit notamment la construction d’un pavillon signature qui hébergera, entre autres, l'École supérieure d'études internationales et qui deviendra un lieu privilégié de rencontres et d’échanges en matière d’études internationales et d’internationalisation.

« Avec l’appui de leaders tels que M. Mulroney, l’Université se rapproche de son objectif de devenir le pôle d’excellence francophone en études internationales. » - Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval.

« L'Université Laval est choyée de pouvoir compter sur le soutien de cet homme d'exception et grand philanthrope pour faire rayonner l’expertise de notre communauté sur la scène internationale. » - Alain Gilbert, président-directeur général de La Fondation de l’Université Laval.