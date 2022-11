«Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse»: «Tout ce qui est science-fiction, c’est du conte de fées» - Michel Ocelot

À l’occasion de la sortie de son nouveau film d’animation, Michel Ocelot parle de son métier et du long métrage. Entretien lumineux avec le père de Kirikou...

«Ce qui me frappe, depuis quelques années, c’est que les premiers enfants de “Kirikou” sont devenus des adultes et viennent me remercier en étant émus et sentimentaux, c’est extraordinaire», a lancé Michel Ocelot, rejoint par l’Agence QMI en France, dès le début de la conversation téléphonique.

Le réalisateur a atteint une notoriété mondiale avec son «Kirikou et la Sorcière», sorti en 1998, et ses œuvres ont toujours, depuis, suscité l’émotion et l’enthousiasme, tant chez les petits que chez les grands.

Dans «Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse» - «Le titre n’est pas très bon. Un titre meilleur aurait été “Le Pharaon, le Sauvage et la Maîtresse des confitures”, mais le distributeur m’a dit qu’on allait croire que le film n’était que pour les petits enfants», a-t-il dit - cet amoureux de la langue française a décidé de rassembler trois histoires, présentée par une conteuse.

Un trio de contes

Pour celle du Pharaon, c’est le Musée du Louvre qui lui a proposé une collaboration. «Mais oui!, s’est-il exclamé avec enthousiasme. Je ne m’y attendais pas du tout! Le Louvre essaye d’être partie prenante de tout ce qui se passe et ils ont pensé à moi. [...] Il m’a parlé d’une exposition sur une dynastie de pharaons noirs.» En «amoureux de l’Égypte depuis l’âge de 12 ans et mon enfance en Guinée», il a sauté sur l’occasion et a bénéficié de tous les documents préparatifs à l’exposition. «J’ai choisi une stèle d’un songe d’un pharaon qui rêve qu’il part à la conquête de l’Égypte et, lorsqu’il se réveille, il y va. J’ai remplacé le songe par une jeune fille, ce qui est beaucoup plus intéressant puisque tout vient d’elle. [...] C’était délicieux.»

Avant les couleurs flamboyantes de la troisième histoire, celle d’un vendeur de beignets et d’une princesse qui confectionne des confitures à la rose, le deuxième conte, lui, est plus sombre. Il se déroule au Moyen-Âge et met en scène un petit garçon aux relations difficiles avec un père agressif et indifférent. «C’est une histoire d’hommes, c’est un conte traditionnel auvergnat, il est comme ça et il ne faut pas avoir peur des histoires d’hommes. J’ai rajouté une jeune fille, un amour d’enfance, parce que le héros ne peut pas être qu’héroïque et qu’il a besoin d’une vie privée et d’un peu de sentiments», a-t-il souligné.

Pas de compromis

Michel Ocelot demeure, à 79 ans, au style et aux propos qui ont fait sa renommée et n’a jamais cherché à imiter les grosses productions animées hollywoodiennes.

«Je dois être un petit peu insoumis et parfois sûr de moi. Tout ce que je fais n’est pas après une analyse de marché et ni après avoir repéré quel film je vais devoir imiter. Je fais toujours mon travail dans mon coin en ne mettant que des choses auxquelles je crois, en utilisant que de la sincérité et de l’honnêteté, en essayant de donner de la dignité aux gens, de leur permettre de penser de leur côté, de les décontracter, de montrer que bien souvent, les différences sont une qualité et non un défaut», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, dès le premier «Kirikou», Michel Ocelot a du composer avec des demandes de changements. Le principal problème? Les seins nus des femmes. Et cela perdure jusqu’à ce jour... y compris pour «Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse».

«Toute personne parlant anglais crie au viol si on lui montre des seins. Pour “Kirikou”, la BBC nous a dit que même à 11 h du soir, ils ne pouvaient pas montrer ça. [...] Pour “Dilili à Paris”, on m’a dit que les femmes étaient torse nu» et il a donc fallu que Michel Ocelot ajoute des colliers pour les États-Unis.

«Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse» a été modifié pour les États-Unis et la Chine. «C’est extrêmement vicieux. En Égypte, les déesses et les reines ont des robes qui s’arrêtent sous les seins. On a fait une version pour les deux pays où j’ai remonté les robes [...] Ce n’est pas tout. On a dû refaire la bande-annonce qui passe sur les réseaux sociaux en France en cadrant les femmes au ras du cou. C’est hallucinant.»

Et lorsqu’on a demandé à ce formidable conteur et poète s’il pense, qu’aujourd’hui, au milieu du brouhaha ambiant, l’art du conte est en train de perdre, il a répondu : «Tout ce qui est science-fiction, c’est du conte de fées. On imagine des choses impossibles et lorsqu’il y a un problème, on amène un prodige.»