Marek Svatos souffrait d’encéphalopathie traumatique chronique

L’ancien attaquant de l’Avalanche du Colorado, Marek Svatos, était atteint d’encéphalopathie traumatique chronique (ETC), une maladie cérébrale dégénérative, à son décès en 2016 à l’âge de 34 ans.

La femme de Svatos, Diana, a confirmé le diagnostic de son mari à TSN. Elle a révélé que Svatos avait subi au moins six commotions cérébrales et au moins autant d’interventions chirurgicales au cours de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

À l’époque, le bureau du coroner du Comté de Douglas avait révélé que Svatos avait de la codéine, de la morphine et des antidépresseurs dans son organisme. Il est d’ailleurs décédé d’une surdose de médicaments.

Selon sa femme, la vie de Marek Svatos a été sévèrement hypothéquée par les commotions cérébrales. Elle a tenu à rectifier la situation six ans jour pour jour après le décès du père de ses deux enfants.

«Je voulais attendre que mes enfants soient prêts pour parler de ce qui s’est passé, a-t-elle dit. Je veux que les gens sachent que Marek était une bonne personne qui aimait sa famille et qui a pris des décisions en raison de l’ETC. Il n’était pas une mauvaise personne. Je ne sais pas combien de fois je l’ai entendu dire “les lumières se sont éteintes” après qu’il ait eu une commotion cérébrale. Je l’ai entendu suffisamment de fois pour me souvenir de cette phrase.»

Troubles de mémoire

Diana avait d’ailleurs donné le cerveau de son mari à l’Université de Boston pour la recherche sur les commotions cérébrales, quelques jours après le décès. L’attaquant souffrait d’ETC au stade deux. Ce stade est caractérisé par des changements de caractère et des pertes de mémoire, selon la docteure Ann McKee de l’Université de Boston. Cette dernière a indiqué que Marek Svatos avait eu une sévère dépression à l’âge de 25 ans et qu’il commençait déjà à avoir des troubles de mémoire pendant cette même période.

«Je pouvais avoir une conversation avec lui et cinq minutes plus tard, il ne se souvenait plus de ce que nous avions dit», a expliqué la veuve de Svatos.

Quelques mois avant sa mort, l’ex-hockeyeur lui avait confié qu’il avait déjà consommé de l’héroïne pour tenter de faire cesser la douleur. Svatos a d’ailleurs été en réhabilitation à trois occasions pour lutter contre sa dépendance. Il avait déjà essayé de mettre fin à ses jours.

Choix de septième tour de l’Avalanche au repêchage de 2001, le Slovaque a inscrit 100 buts et 72 aides pour un total de 172 points en 334 matchs pendant sa carrière dans la LNH. En plus d’avoir défendu les couleurs de l’Avalanche, il a aussi porté l’uniforme des Predators de Nashville et des Sénateurs d’Ottawa. Svatos a disputé quelques matchs en Russie avant de terminer sa carrière en Slovaquie en 2014.