Montérégie: un motocycliste de 26 ans meurt dans une embardée

Un homme s’est tué vendredi soir après avoir perdu la maîtrise de sa motocyclette à Candiac, en Montérégie.

L’évènement s’est produit vers 23 h vendredi soir sur l’autoroute 930, à hauteur de Candiac, a rapporté le sergent Nicolas Scholtus.

Le motocycliste de 26 ans a été éjecté de sa moto après une embardée, et le décès a été constaté sur les lieux.

Un agent spécialisé a été dépêché sur place pour déterminer les causes et circonstances de l’évènement, et l’autoroute 930 a été fermée pendant environ 3 h 30.

Une enquête est en cours, en collaboration avec le coroner, et une expertise sera réalisée sur le véhicule.