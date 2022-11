Exposition sur le groupe: «Montréal est vraiment connectée à Pink Floyd», selon l'ex-batteur Nick Mason

Exposition acclamée partout sur le globe, Pink Floyd : Their Mortal Remains s’amène à Montréal ce week-end et jusqu’à la fin de l’année. Pour l’ancien batteur de Pink Floyd, Nick Mason, présenter cette exposition dans la métropole québécoise est très spécial, car elle est liée à l’histoire du groupe.

Photo courtoisie, Jill Furmanovsky

Il y a de ces beaux hasards qui ne se planifient pas. Le 11 octobre dernier, Nick Mason jouait au Théâtre St-Denis avec son groupe, Saucerful of Secrets. Trois semaines plus tard, le batteur anglais de 78 ans était de retour à Montréal, cette fois-ci pour présenter Pink Floyd L’Exposition : Their Mortal Remains.

En entrevue avec Le Journal, le sympathique musicien revient sur les éléments qui lient Montréal à Pink Floyd. «D’abord, je crois que les francophones ont toujours été intéressés par Pink Floyd. Même en France, les gens s’intéressaient au groupe alors qu’on n’arrivait pas à fonctionner en Angleterre!»

«À Montréal, à part tous les concerts que nous avons faits, la ville est connue pour avoir été le catalyseur de l’écriture de Roger [Waters] pour The Wall, ajoute-t-il. On devrait être reconnaissants que Montréal nous ait donné ça!»

L’exposition sur Pink Floyd qui vient de s’installer à l’Arsenal art contemporain a été lancée en 2017 au Victoria and Albert Museum de Londres. Elle y présente plus de 350 artefacts et objets sur le légendaire groupe britannique.

Nick Mason raconte avoir été sceptique lorsque le directeur du musée londonien de l’époque, Martin Roth, lui avait parlé de concevoir une exposition sur Pink Floyd. L’établissement venait de faire le même exercice, avec succès, sur David Bowie.

«J’avais vu l’exposition sur Bowie, dit Nick Mason. Ses costumes avaient été soigneusement conservés au fil des années. Je ne pensais pas qu’on avait assez d’artefacts pour tenir une telle exposition.»

Résultat emballant

Il s’était trompé. L’équipe du musée londonien a pris environ un an et demi pour rassembler tout le matériel sur Pink Floyd. Le résultat a emballé tant le public que les médias. Le réputé média anglais The Guardian a même donné cinq étoiles à l’exposition.

Pour Nick Mason, Their Mortal Remains prouve que le succès de Pink Floyd n’était pas seulement attribuable à quatre musiciens, mais aussi aux collaborateurs qui les entouraient.

«J’espère qu’il y aura du crédit donné aux nombreux artistes qui ont travaillé avec le groupe au fil des années, comme Storm [Thorgerson] et Po [Aubrey Powell], d’Hipgnosis, mais aussi Mark Fisher et d’autres designers d’éclairage.»

Quel est l’héritage laissé par Pink Floyd en 2022?

«Je ne suis pas sûr, car le groupe représente tellement de choses différentes pour tellement de gens, répond Nick Mason. Mais ce qui est génial, c’est qu’il y a toujours une pertinence, que ce soit pour des adolescents ou des gens dans la soixantaine. C’est une chose merveilleuse.»

♦ Pink Floyd L’Exposition : Their Mortal Remains se tiendra à l’Arsenal art contemporain de Montréal jusqu’au 31 décembre. Pour les infos : pinkfloydexhibition.com.