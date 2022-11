Montréal tout-terrain: déballeurs de trésors ultra-fragiles

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Qu’ils déballent des momies égyptiennes de trois mille ans, des œuvres de Picasso, des vases Ming ou des coiffes de toutes sortes, les déballeurs d’objets muséaux ne se montrent jamais trop scrupuleux.

Lorsque je m’entretiens avec ceux qui manient les coiffes extrêmement rares qui figureront dans la prochaine exposition du musée Pointe-à-Callière et que je laisse entendre que des chapeaux, ça doit quand même être moins délicat que des objets en cristal ou en porcelaine, ils m’écoutent en hochant la tête, en riant et en disant : « Non, non, non... »

« Certaines des coiffes sont très fragiles et nécessitent de grands soins pour demeurer intactes, malgré la manutention et le transport en caisse », soutient Christine Dufresne, la directrice des expositions du musée.

Pas de lumière naturelle dans la pièce. Les rayons UV endommageraient les œuvres. La température et l’humidité sont parfaitement stables.

Évidemment, les manipulateurs d’objets portent des gants.

Photo Louis-Philippe Messier

Emballage et déballage

« Lorsque la caisse arrive, on l’attend à l’aéroport, et, une fois qu’elle nous est parvenue, on attend de 24 à 48 heures avant de l’ouvrir afin d’éviter les changements brusques », me dit Olivier Bathellier, le convoyeur de la collection de chapeaux qui appartient au musée des Confluences de Lyon, en France.

Des sortes de « gardes du corps » pour objets ont accompagné la caisse et son précieux contenu jusque dans le musée.

Maintenant, seuls les employés du musée Pointe-à-Callière et les convoyeurs, deux envoyés de Lyon, dont M. Bathellier, ont accès à la salle de préparation du musée.

M. Bathellier et sa collègue, Karine Delerba, ont supervisé l’encaissement à Lyon ; ici, c’est eux qui déballent.

Après quelques minutes de tournevis électriques, ils ôtent le panneau supérieur de la caisse.

Sous une plaque protectrice de poly-styrène se trouve une splendide coiffe de plume sud-américaine.

Photo Louis-Philippe Messier

« Des baguettes plantées dans la mousse tiennent la coiffure en place sans lui mettre de pression », me dit M. Bathellier.

Installée à une table, Claudine Viens, la responsable de la gestion des collections, examine studieusement les coiffes que ses collègues dépêchés par Lyon déballent pour s’assurer que leur état correspond à ce qui a été photographié avant leur départ.

C’est une sorte de jeu « Cherchez les différences »... « Je m’assure que tout est conforme à la photo et, si j’ai des questions, j’avise mes collègues. »

Ce processus se reproduit pour chacune des pièces qui arrivent au musée.

Le même scrupuleux examen se reproduira lorsque, le printemps prochain, la collection retournera à Lyon.

« Les 300 coiffes proviennent de 200 cultures différentes sur quatre continents et chacune arrive avec son propre support fait sur mesure », me dit Mme Dufresne.

« Il y a une magnifique coiffe de Chine pour protéger les jeunes filles contre les forces du mal, et qui est ornée de phœnix et d’oiseaux-lyres. Il y a aussi un chapeau indonésien qui protège du soleil et que l’on porte au champ. »

Cette exposition a été un succès à Lyon en 2019. Je gage que ce sera la même chose avec la version québécoise en 2022-2033.

L’exposition Le Monde en tête, sera présentée à compter du 17 novembre au musée Pointe-à-Callière