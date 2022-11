Peut-on vraiment retrouver un amour perdu ?

Je suis un homme de 77 ans. J’ai eu deux amours dans ma vie. Ma première femme avec qui j’ai eu mes deux enfants et qui a fini par me quitter. J’ai su qu’elle l’avait regretté puisque mes enfants m’ont dit, après son décès d’un cancer du poumon, que son nouveau conjoint l’avait déçue.

De mon côté, j’ai rencontré ma deuxième femme cinq ans plus tard, alors que je ne cherchais même pas. Ébranlé par l’échec de mon aventure avec la mère de mes enfants, je pensais finir ma vie tout seul. Mais cet ange qui avait croisé mon chemin a mis du temps et de la patience pour parvenir à toucher mon cœur.

Ce fut une compagne exceptionnelle. Malgré certains malheurs qui ont jalonné notre parcours, dont celui de ne pouvoir avoir d’enfant ensemble, rien n’a assombri le ciel de notre vie de couple. Il y a huit ans, comme un mauvais coup du sort, on lui a découvert un cancer de l’ovaire qui a eu raison de sa capacité à lutter pour sa vie.

Je me suis donc retrouvé seul de nouveau à 68 ans. Comme ma vie de couple avait comblé mes espérances, je me voyais très bien finir ma vie en solitaire, un peu comme lors de ma première séparation. Les années ont passé, ma peine s’est estompée, et il y a environ deux ans, au hasard d’une rencontre entre amis, j’ai fait la connaissance d’une femme qui a réveillé ma libido et mon envie de partager.

Elle a deux ans de plus que moi, mais elle a de l’énergie comme si elle en avait dix de moins. Toujours prête à sortir et à faire des activités entre amis, elle me pousse pour que je sorte de mon cocon et que je retrouve mon énergie d’avant. Comme elle n’a pas la patience de ma femme décédée, elle me tape un peu sur les nerfs parfois.

Mes enfants ont beau me dire que c’est une femme pour moi, je ne me résigne pas à tout partager avec elle, et ça la frustre. Elle trouve ça difficile d’avoir à repartir régulièrement de chez moi pour rentrer chez elle où elle s’ennuie désormais. De mon côté, je ne vois pas le jour où je cesserai de faire des comparaisons avec l’autre à qui elle ressemble trop peu.

Mes enfants prétendent que je passe à côté de la vie en ne me laissant pas couler dans l’amour que m’offre si généreusement cette personne. Sans vouloir l’insulter, quand on a roulé en Cadillac, c’est difficile de se contenter de rouler en Buick, aussi belle, douce et bonne cuisinière que soit la femme en question. Pensez-vous comme ma fille que je risque de la perdre au profit d’un autre si je mets trop de temps à me décider ?

Indécis

On fait les choses comme le cœur nous le dit, pas pour faire plaisir aux autres ni par peur de les perdre. Par ailleurs, si j’étais vous, je m’abstiendrais de faire, en présence de votre conjointe, les comparaisons que vous faites dans le mot que vous m’avez envoyé. Ce serait méchant et injuste à son endroit.

Chaque être humain est unique et n’a pas à être comparé à un autre pour établir sa valeur. Je vous signale aussi qu’il faut toujours se méfier de vouloir vivre avec un mirage ou avec une reconstitution de son passé. Chaque relation mérite d’être vécue pour ce qu’elle est, et si celle-ci est globalement satisfaisante, vous devriez l’évaluer pour ce qu’elle vous apporte, et sans la comparer.

Pour parvenir à faire ça, cependant, il faut avoir fait le deuil de votre conjointe décédée pour qu’elle ne revienne plus hanter votre nouvelle vie. Le temps pour vous décider ne compte pas comme tel, à la condition que vous fassiez une réelle démarche pour aller vers cette femme, avec le regard vers l’avant et non pas toujours dans le rétroviseur.