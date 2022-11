La saison est loin d’être terminée, mais avec un peu plus de la moitié du chemin parcouru, plusieurs joueurs et entraîneurs attirent l’attention avec des performances exceptionnelles. Place aux honneurs de la mi-saison dans la NFL!

Il est toujours bien hasardeux de dresser un tel bilan avec des phrases comme «si la saison se terminait aujourd’hui». Un joueur peut très bien avoir commencé en feu pour ensuite refroidir plus vite qu’une terrasse en novembre. Déjà, cependant, de belles tendances se dessinent.

Question de s’amuser à décerner les honneurs individuels qui ne feront certainement pas l’unanimité, commençons par le titre de joueur le plus utile.

C’est peut-être dans cette catégorie qu’il y aura le plus grand consensus, avec le quart-arrière des Bills, Josh Allen. Ce qu’il accomplit relève du paranormal avec 19 passes de touché et deux touchés au sol. Ses 306 verges au sol doivent être considérées, mais surtout les 24 premiers jeux qu’il a gagnés par la course. Il change le cours des matchs.

Les autres candidats les plus méritoires seraient, à mon humble avis, les quarts-arrières Jalen Hurts (Eagles) et Patrick Mahomes (Chiefs), en plus du porteur des Giants Saquon Barkley.

Photo AFP

Joueurs offensif et défensif

Pour le titre de joueur offensif, Allen sera difficile à ignorer, mais j’aime donner un peu d’amour aux autres positions que celle de quart-arrière.

Mon vote irait à Tyreek Hill, receveur des Dolphins, acquis en grande pompe l’hiver dernier. Le petit missile domine ses pairs, autant au chapitre des réceptions (69) que des verges (961) et des longs jeux de 20 verges ou plus (15). Son impact sur l’attaque des Dolphins est inestimable.

Photo AFP

Les porteurs Nick Chubb (Browns), Derrick Henry (Titans) et encore une fois Saquon Barkley (Giants) seraient mes mentions honorables.

Le joueur défensif de la mi-saison peut difficilement être quelqu’un d’autre que le secondeur des Cowboys Micah Parsons. Il revendique non seulement huit sacs du quart, mais plus assommant encore, selon Pro Football Focus, il a appliqué 39 fois la pression, ce qui impacte sauvagement le jeu aérien.

Il faut aussi saluer le rendement d’un autre secondeur, Za’Darius Smith (Vikings), qui brasse avec 8,5 sacs et 13 plaqués pour des pertes. Mes autres choix bien personnels: le demi de coin des Broncos Patrick Surtain II, le secondeur des Bills Von Miller et l’ailier défensif des 49ers Nick Bosa.

Pour ce qui est des recrues, à l’attaque, le porteur Dameon Pierce, seul au monde au cœur de l’attaque des Texans, détient une mince avance sur un autre porteur, Kenneth Walker III (Seahawks), et sur le receveur des Saints Chris Olave.

Défensivement, le demi de coin des Jets Sauce Gardner a les devants, mais Tariq Woolen des Seahawks pourrait le coiffer au fil d’arrivée.

Entraîneurs et grand retour

Il y a plusieurs bons candidats pour le titre de l’entraîneur-chef de l’année, et le mien serait l’increvable Pete Carroll avec les Seahawks, devançant au photo-finish le pilote des Giants Brian Daboll.

Photo AFP

Le premier fait des miracles avec une équipe en supposée reconstruction majeure et il a présidé, avec le directeur général John Schneider, un repêchage du tonnerre. Le second a fait renaître les Giants de leurs cendres malgré une situation salariale pas évidente et un alignement au talent plus limité que bien des puissances. Sinon, impossible d’ignorer Nick Sirianni (Eagles), Kevin O’Connell (Vikings) et Robert Saleh (Jets).

Le prix du directeur général de l’année peut difficilement revenir à quelqu’un d’autre que Howie Roseman des Eagles. Les échanges pour obtenir le receveur A.J. Brown et le maraudeur Chauncey Gardner-Johnson ont drastiquement amélioré l’équipe, tout comme les mises sous contrat à prix modique de Haason Reddick et James Bradberry.

Vous pensiez que j’avais oublié le retour de l’année? Non, je suis simplement trop déchiré entre Saquon Barkley, qui revient d’une grave blessure, et le pivot des Seahawks Geno Smith, qui revient d’entre les morts.

Photo AFP

Mes prédictions de la semaine 9

JEUDI

MON CHOIX

Philadelphie à Houston EAGLES

DIMANCHE

MES CHOIX

LA Chargers à Atlanta (13h) FALCONS

Miami à Chicago (13h) DOLPHINS

Caroline à Cincinnati (13h) PANTHERS

Green Bay à Détroit (13h) PACKERS

Las Vegas à Jacksonville (13h) RAIDERS

Indianapolis en Nouvelle-Angleterre (13h) PATRIOTS

Buffalo à NY Jets (13h) BILLS

Minnesota à Washington (13h) VIKINGS

Seattle en Arizona (16h05) CARDINALS

LA Rams à Tampa Bay (16h25) BUCCANEERS

Tennessee à Kansas City (20h20) CHIEFS

LUNDI

MON CHOIX

Baltimore à La Nouvelle-Orléans (20h15) RAVENS

* Équipes en congé: Browns, Broncos, Steelers, Cowboys, Giants, 49ers

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 13 en 15 (86,7%)

RÉSULTATS CETTE SAISON: 80 en 123 (65%)

Les choix du Journal

Chargers de Los Angeles (4-3) vs Falcons d’Atlanta (4-4)

ABSENTS DE TAILLE

Photo AFP

D’un côté, les Falcons montrent la cinquième meilleure attaque terrestre face à des Chargers qui peinent à freiner le jeu au sol, avec la sixième pire moyenne (137,6 verges par match). De l’autre côté, les Chargers ont la quatrième meilleure attaque aérienne contre la pire passoire face à la passe dans la ligue (306,9 verges aériennes par match). Sauf que les Chargers seront privés de leurs as receveurs Mike Williams et Keenan Allen. Les Falcons risquent de contrôler encore plus l’horloge. Falcons par 4

Dolphins de Miami (5-3) vs Bears de Chicago (3-5)

CHUBB DÉBARQUE

Photo AFP

Ce sera une belle occasion de voir le nouveau venu Bradley Chubb, sur le front défensif des Dolphins, contre la ligne offensive généreuse des Bears. Quoique les Bears viennent de courir pour plus de 200 verges à leurs trois derniers matchs, une première pour eux depuis 1968. Les Dolphins sont sixièmes dans la ligue contre le jeu au sol et sauront se défendre. Les Bears ont retrouvé du lustre offensivement, mais ne peuvent freiner l’explosivité des receveurs des Dolphins. Dolphins par 8

Panthers de la Caroline (2-6) vs Bengals de Cincinnati (4-4)

DIFFICILE CONTRE LA COURSE

Photo AFP

Étrangement, depuis le départ de Christian McCaffrey, les Panthers ont connu leurs deux meilleures performances au sol cette saison avec 342 verges à leurs deux derniers matchs. Voilà un chiffre qui fait craindre une surprise étant donné que, depuis un mois, les Bengals se font assassiner par la course. La perte du receveur Ja’Marr Chase force les Bengals à attaquer les zones plus courtes. Les Panthers ressemblent aux Browns, qui ont surpris les Bengals avec un gros jeu au sol et un front défensif solide. Panthers par 3

Packers de Green Bay (3-5) vs Lions de Détroit (1-6)

LA CHANCE DE REBONDIR

Photo AFP

S’il y a un match où l’attaque nauséabonde des Packers peut se retrouver, c’est bien celui-là. Les Lions ont concédé 30 points ou plus à leurs quatre derniers matchs face aux Packers. Certains diront avec raison que l’arsenal aérien dégarni des Packers n’est plus le même que dans les années passées, mais il n’y a rien de mal pour Green Bay à se recentrer sur son duo terrestre avec Aaron Jones et A.J. Dillon. Il n’y a que deux équipes qui font pire que les Lions face à la course. Packers par 6

Raiders de Las Vegas (2-5) vs Jaguars de Jacksonville (2-6)

SI PRÈS, MAIS SI LOIN...

Photo AFP

Ces deux équipes démontrent bien à quel point la ligne peut être mince entre de bons résultats et la médiocrité. Les six défaites des Jaguars sont survenues par une possession. Les Raiders ont vécu ce scénario quatre fois. La différence devrait être un déblocage de l’attaque aérienne des Raiders. Les Jaguars sont 22e contre la passe malgré des oppositions aériennes timides comme les Broncos, Giants, Texans, Colts et Commanders à leur menu jusqu’ici. Raiders par 3

Colts d’Indianapolis (3-4-1) vs Patriots de la Nouvelle-Angleterre (4-4)

UN AUTRE JEUNE QUART

Photo AFP

Après Zach Wilson dimanche dernier, la défense des Patriots se retrouvera face à Sam Ehlinger, qui en sera à son deuxième départ. C’est maintenant connu, Bill Belichick est le plus grand tortionnaire de jeunes quarts-arrières dans l’histoire de l’humanité. Ehlinger n’a pas mal paru à son premier match, mais la commande à Foxborough semble difficile à livrer. Les Patriots éprouvent encore des ennuis offensifs, ce qui devrait résulter en un match serré. Patriots par 2

Bills de Buffalo (6-1) vs Jets de New York (5-3)

PAS DE TAILLE

Photo AFP

Les Bills sont allés chercher du renfort cette semaine avec le porteur Nyheim Hines, qui excelle sur les troisièmes essais, en plus du maraudeur Dean Marlowe. Ce dernier jouera rapidement puisque Jordan Poyer sera un absent de taille. Les Jets jouent bien défensivement en ayant tenu leurs trois derniers rivaux à 17 points ou moins. L’attaque des Bills est cependant sur une autre planète et va trouver des moyens de marquer. L’attaque des Jets n’est pas de taille. Bills par 14

Vikings du Minnesota (6-1) vs Commanders de Washington (4-4)

ILLUSION OU RÉALITÉ?

Photo AFP

Les Commanders n’ont pas donné plus de 217 verges par la passe depuis cinq matchs, mais est-ce une illusion d’optique? Dans cette séquence faste, ils ont affronté des quarts-arrières comme Cooper Rush, Ryan Tannehill, Justin Fields qui se cherchait, Aaron Rodgers sans receveurs de qualité et Sam Ehlinger à son premier départ. Il se passe quelque chose de bien avec cette équipe cependant, et les Vikings semblent incapables de gagner avec conviction. Ce sera encore très serré. Vikings par 1

Seahawks de Seattle (5-3) vs Cardinals de l’Arizona (3-5)

DUEL EMBÊTANT

Photo AFP

Difficile de deviner l’issue de cette rencontre. Les Cardinals jouent mal à la maison (1-3 cette saison), mais les Seahawks sont moins efficaces sur la route (2-2) que chez eux. La défense des Seahawks joue beaucoup mieux qu’en début de saison, mais l’attaque des Cardinals aussi. Les Seahawks étonnent, mais demeurent très jeunes et échapperont des matchs en cours de route. Celui-ci représente justement un risque, considérant qu’ils ne sont pas dans le confort de Seattle ni face à une équipe au bord du gouffre. Cardinals par 3

Rams de Los Angeles (3-4) vs Buccaneers de Tampa Bay (3-5)

PRÉTENDANTS EN DÉROUTE

Photo AFP

C’est un match revanche des dernières séries, mais cette fois avec beaucoup moins de lustre. À surveiller, les deux lignes offensives sont la principale lacune de ces deux équipes. Les Rams en sont même à sept combinaisons différentes en sept rencontres sur leur ligne. Malgré leurs ennuis, les Bucs sont septièmes en défense pour les points accordés. Quand les Rams ont affronté des unités défensives du top 10 cette saison, ils sont 0-4 et ont été déclassés en moyenne par 16,3 points. Buccaneers par 6

Titans du Tennessee (5-2) vs Chiefs de Kansas City (5-2)

BÊTE NOIRE DES CHIEFS

Photo AFP

Quelle équipe dans les dernières années a pris un malin plaisir à faire dérailler le train des Chiefs? Les Titans, avec une fiche de 5-1 depuis 2014. La saison dernière, Patrick Mahomes avait été limité à moins de 10 points pour la seule fois de ses 70 départs en saison régulière, dans un revers de 27-3. Derrick Henry, en cinq matchs face aux Chiefs, a gagné en moyenne 111 verges. Cela dit, les Chiefs sont troisièmes contre la course, et les Titans sont unidimensionnels à l’attaque. Chiefs par 6

Ravens de Baltimore (5-3) vs Saints de La Nouvelle-Orléans (3-5)

DALTON SOUS LES PROJECTEURS

Photo AFP

Probablement que même le pauvre ringard de la série des Lucky Luke, Averell Dalton, ferait mieux que le quart-arrière des Saints Andy Dalton, sous les projecteurs. Dans toute sa carrière, le rouquin n’a gagné que six de ses 25 départs à heure de grande écoute. Lors de ses six dernières tentatives dans la case horaire de soirée, il est 0-6 avec neuf interceptions. Ça promet pour lundi soir! Voyons voir si la venue du secondeur Roquan Smith aidera les Ravens face à Alvin Kamara. Ravens par 6