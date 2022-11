Pont-tunnel: la gratuité de la navette fluviale prolongée

Le service de navette fluviale entre Boucherville et Montréal pour pallier les désagréments liés aux travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera prolongé jusqu'au 11 décembre.

«La navette fluviale entre Boucherville et Montréal fait partie des nombreux plans B disponibles afin d'éviter la voiture en solo. La prolongation du service jusqu'au 11 décembre est une excellente nouvelle, d'autant plus qu'on observe une hausse de la fréquentation depuis le début des entraves majeures», a déclaré la vice-première ministre et ministre des Transports et la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, par voie de communiqué vendredi.

Les quais sont desservis par plusieurs lignes d'autobus de la Société de transport de Montréal (STM) et du Réseau de transport de Longueuil (RTL). De Boucherville (RTL): 61 (bus gratuit), 82, 86, 87, 284 et de la promenade-Bellerive (STM) : 22, 28 et 185.

«La navette fluviale est un moyen de transport collectif innovant, qui vient s'ajouter aux solutions mises en place pour procurer aux citoyens une panoplie d'options pour leurs déplacements, avec des temps de parcours performants», a expliqué le directeur général de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), Benoît Gendron.

La gratuité de la navette fluviale avait été annoncée le 26 octobre est devait être effective jusqu’au 13 novembre.