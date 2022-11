Poursuite après trois ans de coma

Les quatre enfants d’une femme qui est dans le coma poursuivent le médecin qui aurait omis de faire un examen rigoureux et qui l’a renvoyée à la maison alors qu’une masse volumineuse obstruait sa respiration.

«C’est comme un cauchemar [...] Chaque jour, ça fait mal. Chaque jour c’est un deuil, parce que notre mère n’est pas là», lâche Daniel Mulumba.

Depuis plus de trois ans, sa mère Fifi Tshilumba Mweny, 49 ans, est dans le coma à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire survenu en juin 2019.

Les enfants de Mme Mweny poursuivent le Dr Varant Labajian, médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie à l’hôpital Cité-de-la-Santé de Laval. Ils lui reprochent de n’avoir pas fait l’examen complet qui aurait permis d’éviter cet incident, peut-on lire dans une poursuite civile déposée au Palais de justice de Laval le 26 octobre dernier.

Ils demandent un total de 1,69 million de dollars en dommages. Ils espèrent ainsi obtenir une forme de justice et aussi couvrir les pertes de salaires et l’hébergement de leur mère en CHSLD.

Expéditif

En 2019, Mme Mweny était infirmière auxiliaire à domicile. Elle vivait à Bois-des-Filion avec ses quatre enfants, tous étudiants et alors âgés entre 16 et 23 ans.

Elle était le «cœur de la famille», racontent ses enfants, qui la décrivent comme une femme énergique, chaleureuse et drôle.

Mais de plus en plus, elle souffrait de malaises respiratoires et d’évanouissements.

Le 18 mai 2019, elle se présente à l’hôpital Cité-de-la-Santé de Laval sur la recommandation de son médecin de famille. Le lendemain, elle rencontre le Dr Labajian.

Il lui explique alors qu’elle a un goitre à la gorge, c’est-à-dire une masse généralement reliée à une enflure de la glande thyroïde. Selon les rapports d’expertise inclus dans la requête, ce goitre causait un «important rétrécissement» de sa trachée.

«Je pense qu’il n’a pas passé plus de 7 minutes avec elle. C’est comme s’il avait autre chose à faire», se souvient Diana Mulumba, qui accompagnait sa mère.

Une opération est prévue trois mois plus tard. Mme Mweny obtient alors son congé de l’hôpital, avec pour seule consigne de dormir assise plutôt que couchée.

Chaque nuit, ses enfants se relaient pour surveiller leur mère, à s’assurer qu’elle arrive à respirer, la main sur le téléphone.

Deux semaines et demie plus tard, Mme Mweny subit un arrêt cardiorespiratoire alors qu’elle se trouve à l’église. Elle demeure jusqu’à ce jour dans un état «neurovégétatif».

Expertise

«Je suis d’avis que le Dr Labajian aurait dû accélérer les investigations et la chirurgie dans les jours suivants le 19 mai 2019», estime une médecin oto-rhino-laryngologue dans le rapport d’expertise joint à la requête.

Son congé hospitalier était «précoce» et l’examen réalisé sur Mme Mweny, incomplet, constate-t-on dans le rapport d’expertise.

Or, les médecins ont une obligation de prendre tous les moyens nécessaires pour bien évaluer la gravité d’une situation, explique l’avocat au dossier, Me Jimmy Lambert. «On a minimisé et ça a mené à une tragédie.»

Dépression

Du jour au lendemain, les enfants sont en quelque sorte devenus les parents de leur mère. À 26 ans, Daniel Mulumba est aujourd’hui son curateur.

«On a tous été en dépression», raconte celui qui a cessé de travailler pendant plus de cinq mois. Il estime qu’en plus du deuil, il s’est retrouvé en «burnout» à force d’essayer de résoudre le casse-tête de la paperasse et des notaires.

«Elle nous a toujours encouragés à étudier, alors on continue, pour lui rendre hommage», raconte son frère David. Il rappelle que sa mère a fait de grands sacrifices toute sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille.

«Mais quand j’ai terminé mon bacc [en gestion des affaires], elle n’était pas là [...]», dit celui qui peine à retenir ses larmes.

Le CISSS de Laval n’a pas souhaité commenter. Quant au Dr Labajian, il n’avait pas donné suite à nos demandes au moment de publier.

Hausse des erreurs médicales anticipée

Des intervenants craignent que les erreurs médicales deviennent de plus en plus fréquentes en raison de la fragilité actuelle du système de santé et invitent à une réforme des indemnisations.

«Plus la pression est mise sur les soignants, plus les risques d’erreurs, dues à la fatigue ou au stress, sont présents», prévient Paul Brunet, porte-parole du Conseil pour la protection des malades.

À la Cité-de-la-Santé, les enfants de Fifi Tshilumba Mweny ont souvent eu l’impression que leur mère était «un numéro», alors qu’elle-même était si attentive à ses propres patients quand elle était infirmière.

«On comprend qu’ils n’ont pas le temps de donner du temps, mais c’est nous qui écopons», dit Daisy Mulumba.

«On a perdu confiance dans le système de santé», résume son frère Daniel.

Or, l’erreur médicale qu’ils reprochent au médecin poursuivi est survenue en 2019, soit avant la pandémie.

Bris de service, liste d’attente qui s’allongent, urgences qui débordent : le système de santé est maintenant encore plus affaibli par la pandémie et la pénurie de personnel.

«Est-ce qu’on s’attend à voir de plus en plus d’erreurs médicales? Malheureusement, oui», dit Me Jimmy Lambert, avocat de la famille Mulumba.

Il y a de plus en plus d’actions en justice qui sont prises contre des professionnels de la santé, mais les patients ont de plus en plus de difficulté à se rendre au bout des coûteuses démarches et d’avoir gain de cause, observe de son côté Paul Brunet.

Comme la SAAQ

Autant M. Brunet que M. Lambert invitent les législateurs à réfléchir à une réforme du système pour que les victimes d’erreurs médicales n’aient plus autant à se battre pour être indemnisées.

Par exemple, un système comme celui de la Société de l’assurance automobile du Québec, qui encadre les indemnisations liées aux accidents de la route, pourrait être mis en place.

«Le but d’indemniser, c’est de mettre un baume, d’aider à accepter l’inacceptable», explique Me Lambert.