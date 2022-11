Québec inc.: un algorithme qui prédit les ventes

SBI, un fabricant d’appareils de chauffage résidentiels, a entrepris il y a quelques années le virage vers l’usine intelligente afin d’optimiser sa production.

Dans la foulée, l’entreprise s’est dotée d’un outil basé sur l’intelligence artificielle pour obtenir de meilleures prévisions des ventes sur ses différentes marques de poêles, de foyers à bois et de fournaises.

« On a amorcé le projet en 2017. Au fil des années, on a réussi à développer un algorithme de plus en plus performant avec l’aide de Vooban. Actuellement, il tient compte d’environ 75 paramètres comme l’historique de vente de chaque client, le prix de l’énergie, les données météorologiques, les mises en chantier, le contexte économique dans chacune des régions où l’on est présent », explique Jonathan Gagné, directeur TI chez SBI, une entreprise basée à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Lui et son équipe suivent au quotidien l’efficacité de l’algorithme qui, à un peu plus de 80 %, est capable de prévoir le volume des ventes dans les différents marchés de l’entreprise au Canada et à l’étranger.

« Il bat l’équipe des ventes, dont les prévisions sont justes à un peu plus de 52 % », précise-t-il.

De fait, l’outil a enlevé de la pression sur les représentants face à une tâche prenante, basée sur « un peu de science et beaucoup de pif », selon Jonathan Gagné.

« Ils continuent de fournir leurs prévisions des ventes annuelles puisque l’algorithme tient aussi compte de l’évaluation humaine. Sans elle, il est d’ailleurs un peu moins efficace à 72,3 %. »

Des gains d’efficacité

Grâce à son outil d’intelligence artificielle, SBI exerce une meilleure planification de sa production.

« On est en mesure de fournir à l’équipe de production le nombre d’unités à produire chaque mois selon nos différents modèles, explique Jonathan Gagné. De plus, l’algorithme fournit chaque semaine de nouveaux statuts, ce qui nous permet de nous ajuster au besoin. »

« Notre principal gain, c’est de donner un meilleur service à nos clients en leur offrant le produit qu’ils veulent au moment [où] ils le veulent. Pour nous, cela veut aussi dire que tout ce qu’on produit est vendu », ajoute-t-il.

SBI a aussi gagné en prévisibilité.

« On sait déjà ce qu’on aura à produire en décembre 2023. Cela nous aide à prévoir l’achat des matières premières », dit-il.

Le fabricant s’assure également de ne pas manquer de produits.

« On veut avoir assez de stock pour répondre aux commandes imprévues. Rater des ventes, ça peut faire mal », explique Jonathan Gagné.

Usine automatisée

SBI, qui compte plus de 300 employés, réalise 65 % de ses ventes sur le marché canadien, le reste aux États-Unis, en Australie et en Europe.

Grâce à des acquisitions ici et à l’étranger, le fabricant enregistre une forte croissance de son chiffre d’affaires, ce qui a motivé son virage numérique pour accroître sa productivité. Son usine compte aujourd’hui plusieurs chaînes de montage automatisées.

Son algorithme de prévision des ventes était le premier projet basé sur les données mené par SBI.

« On en a un deuxième en cours, cette fois pour intégrer l’intelligence artificielle sur un de nos produits », soutient Jonathan Gagné, qui se garde bien d’en dire plus afin de préserver son avantage sur la concurrence.