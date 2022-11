Rappel: présence de soja non déclaré dans deux produits

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) rappelle deux produits en raison de la présence non déclarée de l’allergène Soja.

Le rappel concerne «Everything But... The Sushi & Dumplings Hot Sauce» et «Umami Everyday Sauce» de marque Seed Ranch Flavor Co.

L’ACIA recommande de ne pas consommer les produits visés par le rappel et de les jeter, ou de les rapporter au lieu où ils ont été achetés.

Ce rappel découle d'un rappel effectué dans un autre pays et aucune réaction liée à la consommation des produits visés n'a été signalée.

L’ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits.