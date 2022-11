Samedi fou avec The Offspring et Simple Plan

Simple Plan a été solide. The Offspring l’a été encore plus. Ce fut un samedi complètement fou et totalement dément au Centre Vidéotron.

Après plusieurs passages à Québec, à l’Agora, au Colisée et sur les Plaines, les Californiens débarquaient pour la toute première fois dans le « nouvel » amphithéâtre à l’occasion de la tournée Let the Bad Times Roll.

Pas de « tataouinage », The Offspring a lancé cette folle soirée avec Come Out and Play, suivi par All I Want de l’album Ixnay on the Hombre. Ça partait très fort.

Le chanteur Dexter Holland et le guitariste Kevin « Noodles » Wasserman ont ensuite sorti les compliments. Une des plus belles villes au monde. La foule la plus attirante et les plus beaux sourires. C’était dans la poche. Après deux chansons.

Il faut dire que le public avait été réchauffé d’aplomb après la prestation durant l’entracte. On a eu droit à des gros « hits » rock des années 80 dans le piton et à une « kiss cam » où certains spectateurs et spectatrices s’en sont donné à cœur joie et même un peu plus.

Un dirigeable dans les airs et des caméras se promenaient dans la foule pour filmer les gens en train de faire du « headbanging » et danser. L’ambiance était particulièrement débile et électrique. Du jamais-vu et surtout une excellente idée signée The Offspring.

Toujours solide sur les planches, The Offspring a rarement donné de mauvaises prestations lors de ses passages à Québec, même si la voix de Dexter Holland n’a plus la puissance d’antan. On a pu s’en rendre compte à quelques occasions, mais bon, ça déménage pareil, comme pourront certainement en témoigner les quelque 10 000 spectateurs présents.

Solide Simple Plan

« Noodles » a pris le contrôle durant quelques minutes, accompagné par le bassiste Todd Morse, le batteur Josh Freese et le multi-instrumentiste Jonah Nimoy, avec des extraits de Tom Sawyer de Rush, The Trooper d’Iron Maiden, Crazy Train d’Ozzy Osbourne et Eruption de Van Halen.

Les Californiens de The Offspring ont été généreux sur les grosses tounes avec les Hit That, Bad Habit, Gotta Get Away, une très belle Gone Away, livrée avec Dexter Holland, seul au piano, Blitzkrieg Pop des Ramones et les Pretty Fly (For a White Guy), The Kids Aren’t Allright, You’re Gonna Go Far, Kid et Self Esteem.

Un gros show qui a pris fin avec la voix de Neil Diamond et le Sweet Caroline, chanté par le public quittant les gradins. Débile. Juste débile comme ambiance.

En première partie, la formation Simple Plan a donné une solide prestation. Énergiques, le chanteur Pierre Bouvier, les guitaristes Jeff Stinco et Sébastien Lefebvre et le batteur Charles « Chuck » Comeau ont joué comme s’ils étaient les vedettes de la soirée.

Débarquant sur les planches au son du thème de Star Wars, Simple Plan a lancé sa prestation avec I’d Do Anything, suivi de Shut Up! Durant Jump, les gens se sont mis à sauter à l’unisson.

« Ce n’est pas la première fois qu’on vient ici. On sait quel genre d’énergie vous pouvez reproduire », a lancé Pierre Bouvier.

Après Marie-Mai qui a accompagné le groupe sur scène, samedi soir, au Centre Bell, pour Jet Lag, c’était Claudia Bouvette à Québec.

Simple Plan a fait mouche avec la très « oasisienne » Your Love is a Lie, Iconic du nouvel album Harder Than it Looks, un medley avec All Star de Smash Mouth, Sk8er Boy d’Avril Lavigne et Mr. Brightside des Killers.

Durant I’m Just a Kid, le batteur Chuck Comeau a admis que les réactions étaient un peu plus fortes à Québec qu’au Centre Bell. Il a délaissé sa batterie pour se payer une petite et intense séance de « body surf » sur le parterre. On a même eu droit à la visite de Champion, la mascotte des Remparts.

Leur prestation s’est terminée avec Perfect et des milliers de cellulaires allumées et des fans chantant les paroles. Solide.